Raspunsul lui Radoi cand a fost intrebat despre plecarea de la nationala: "Nu stam sa ne legam de clauze!" Vezi aici tot ce a spus la conferinta

Selectionerul nationalei a sustinut o conferinta de presa inainte de meciurile amicale cu Georgia si Anglia.

Mirel Radoi a raspuns la intrebarile legate de viitorul sau, prestatiile nationalei din preliminariile Mondialului, dar si despre Jocurile Olimpice si problemele intampinate.

"Supararea dupa meciul cu Armenia ramane, simplul fapt ca trebuie sa mergem mai departe pentru a avea rezultate mai bune ne face increzatori. Greselile nu m-au suparat doar pe mine, cred ca si pe jucatori, am avut o discutie dupa meci, sper ca au inteles ce trebuia sa inteleaga.

Este posibil si ca noi sa nu transmitem mesajul foarte clar, ne gandim in ce forma trebuie sa comunicam cu fotbalistii. E clar ca vina este comunca pentru rezultatele din ultima perioada. Trebuie sa imbunatatim jocul, sa jucam bine si sa aducem puncte", a spus Mirel Radoi la conferinta.

Declaratiile lui Mirel Radoi in cadrul conferintei

- despre raportul cerut de FRF: "Raportul este facut, am avut o discutie cu Federatia, le-am spus ca nu va fi facut public decat daca vor dori, dupa plecarea de la nationala. E un raport in care explicam toate motivele, e gata si pus la dispozitia Federatiei.

- despre viitorul sau: "S-a plecat de la intrebarea de la flash interviul de la finalul meciului, daca am in cap ideea de a demisiona, le-am zis ca am in calcul si varianta asta. Am vorbit cu Federatia, le-am zis ce planuri am de viitor si am stabilit ca atunci cand nu mai au incredere in proiect si in staff, nu mai continuam, nu vom sta sa ne legam de clauze. Cand nu mai am incredere in proiect, renunt, asa am facut si cand eram la FCSB".

- despre lotul pentru meciurile amicale: "Va fi un mixt, vom incerca sa consolidam ce urmarim ca principii de joc, vor fi si jcuatori tineri, vin si meciurile de la Olimpiada, trebuie sa vedem pe cine putem lua cu noi. Gasim o cale prin care sa vedem care jucatori pot fi prezenti pentru Jocurile Olimpice.

Toata lumea asteapta ca suporterii sa fie in tribune, indiferent daca meciul e sau nu unul amical".

- despre problemele de lot pentru Jocurile Olimpice: "Ne bucura ca jucatorii din Romania sau strainatate vor sa participe.

Ne lovim deja de cateva refuzuri, nu o sa transmit care sunt cluburile inainte sa le comunice cei de la biroul de comunicare. Vom vedea care va fi lotul si cati dintre jucatorii de pe acea lista vor fi prezenti. Va exista o negociere, incercam sa gasim o fereastra. Din pacate, cred ca nu vom putea sa fim cu jucatorii pe care noi ni-i dorim, pentru ca este intr-o perioada cu jocuri din preliminariile pentru Cupele Europene. Va exista intre noi si ei o negociere, nu imi pica bine dar va trebui sa gasim solutii. Urmeaza ca zilele urmatoare sa avem aceste discutii cu toate cluburile de unde avem jucatori selectionati, nu doar cu FCSB.

Sunt 4 jucatori pe care clubruile au refuzat sa ni-i lase, este vorba de jucatori din strainatate. Am incercat sa trimitem o scrisoare cluburilor din strainatate, presedintele s-a ocupat de asta in urma cu o saptamana.

Nu e dezamagire, e un moment unic, nu am mai fost calificati de 57 de ani, orice jucator vine, trebuie sa stie ca trebuie sa isi reprezinte tara".

- despre situatia lui Dennis Man si Valentin Mihaila: "Cred ca vor putea ajuta in continuare echipa. Vasile Mogos vine tot din Serie B, nu cred ca vor fi probleme de adaptare pentru ei. Sunt jucatori din Liga 1 cu evolutii destul de bune, altii care au fost in circuitul echipei nationale si nu au mai jucat o perioada, dar acum o fac bine, ma refer aici la Adrian Rus".

- despre Adrian Mutu: "Inainte ca el sa fie numit, propunerea mea a fost ca oricine este numit sa faca parte din staff-ul nostru. Propunerea a ramas in continuare. El a spus ca prefera asta datorita faptului ca eu o sa fiu antrenor principal si el ar fi vrut sa fie, si nu ar fi vrut sa fie in situatia in care sa dam amandoi indicatii. Ramane de vazut daca ramanem in continuare colegi la Federatie sau va continua ceea ce el vrea sa faca".

- despre situatia lui Vlad: "Sunt intr-o pozitie dificila sa raspund de anumiti jucatori de la echipe, nu ar fi frumos sa comentez ce se intampla la echipele de club. Nu stiu ce se va intampla cu el, a fost schimbat in a doua repriza, medicul nationalei tine legatura cu medicul de la FCSB. Pentru mine e un jucator in care am avut mereu incredere, probabil unele greseli apar si din cauza varstei. Vedem daca va avea continuitate si cat de des va aparea la prima echipa".

- despre forma primelor clasate: "Nu ma ingrijoreaza forma lor, din punct de vedere fizic e foarte greu sa ai forma lor. Cand obosesti fizic, trebuie sa intervina mentalul. Noi, ca natie avem o bariera pe care nu o putem trece. Nu avem o educatie prin care putem face asta, avem o problema mare din punctul asta de vedere. La jucatorul roman, cand intervine oboseala fizica, intervine automat si cea mentala. Cu meciuri din 3 in 3 zile, e greu sa gestionezi toate lucrurile astea. Inteleg, pe undeva, caderea echipelor".

- sansele de calificare la Campionatul Mondial: "Sanse sunt, dar va trebui ca unele lucruri sa se modifice. La un moment dat ajungem doar sa jucam frumos, fara sa fim eficienti, in momentul ala lucrurile nu sunt in regula si va trebui facuta o schimbare".

- licenta PRO: "Nu vreau sa intru in discutie, am fost in situatia asta, nu vreau sa ma intorc in urma cu sase ani, cand nu ma puteam ridica de pe banca sa le dau jucatorilor o sticla de apa pentru ca se interpreta ca le dau indicatii.

Cred ca un antrenor trebuie sa fie, nu stiu, evaluat in functie de ce arata echipa lui, nu neaparat daca ai licenta sau nu. Cum nu cred ca licenta te face mai bun sau daca am terminat licenta, nu inseamna ca nu mai trebuie sa studiez, sa ma pregatesc si sunt automat foarte bun. Cred ca la cluburi, cand au antrenamente, se pot antrena fara sa ii vada nimeni, dar la meciuri va fi mai dificil".