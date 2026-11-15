La o zi după succesul tricolorilor, Ioan Andone a analizat prestația echipei lui Gică Hagi în direct la VOYO SPORT LIVE și a remarcat un jucător care l-a surprins: Lisav Eissat.

„O surpriză! Mi-a plăcut”

Fundașul stânga a fost titular în partida cu Polonia și a avut o prestație apreciată de fostul mare dinamovist. Andone a evidențiat agresivitatea acestuia și capacitatea de a câștiga duelurile directe.

„Eissat a fost o surpriză, extrem de agresiv, a câștigat duelurile, mi-a plăcut. Din 10 dueluri, Eissat a câștigat nouă dueluri. E extraordinar pentru un fundaș lateral. Bancu e numărul 1, dar el a fost o surpriză. Bancu rămâne Bancu, dar e bine că mai ai o soluție acolo”, a spus Andone la VOYO SPORT LIVE.

Lisav Eissat are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro și evoluează din vară la Bristol City. Fundașul a adunat 14 apariții și a marcat un gol pentru formația engleză.