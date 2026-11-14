Fotbalistul crescut de Gică Hagi, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi: „Nu poți să-l vezi pe teren la nivelul maxim”

Fotbalistul crescut de Gică Hagi, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi: „Nu poți să-l vezi pe teren la nivelul maxim” Nationala
SPORT.RO
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Romario Benzar a comentat convocarea lui Ianis Hagi la echipa națională.

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Romario BenzarIanis HagiGica HagiEchipa Nationala
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România se pregătește de ultimele două meciuri din UEFA Nations League. După patru eșecuri în tot atâtea meciuri, Gică Hagi are ocazia să „spele rușinea” în fața Poloniei, pe teren propriu, și Bosniei, în deplasare.

Romario Benzar, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi

Ianis Hagi este unul dintre cei mai convocați jucători din lotul convocat de tatăl său. Mijlocașul a adunat 57 de selecții și a marcat 8 goluri, însă chemările sale la echipa națională au fost tot timpul sub atenția publică. Motivul? Tatăl său se numește Gică Hagi.

În actualul sezon, Ianis Hagi a evoluat destul de puțin la Alanyaspor, iar, și de această dată, convocarea sa a stârnit nemulțumire. Acest subiect a fost abordat și de fostul său coleg, Romario Benzar.

Fostul internațional a expus că Ianis Hagi a fost supus de fiecare dată unei presiuni suplimentare, însă de cele mai multe ori a reușit să demonstreze în teren că își merită locul. Totuși, Romario Benzar a fost sincer, declarând că forma actuală a „Prințului” nu oferă așteptări ridicate.

„Pentru Ianis e cel mai rău, fiindcă trebuie să suporte această presiune din toate unghiurile. Un singur lucru nu înţeleg. Ianis Hagi a fost la naţională şi înainte ca tatăl său să fie selecţioner.

Şi n-au mai fost atâtea scandaluri, că de ce e chemat, de ce joacă? El a avut mereu evoluţii bune la lot, a ajutat echipa. Sigur, acum, jucând rar la Alanya, nu e, probabil, în cea mai bună formă şi te gândeşti că nu-l poţi vedea pe teren la nivelul lui maxim.

Ianis rămâne un jucător important, ale cărui calităţi pot face oricând diferenţa. În situaţia lui însă, dacă nu ai meciuri, e greu să vii la echipa naţională şi să ai un randament bun", a declarat Romario Benzar, potrivit GSP.

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Lista convocărilor lui Gică Hagi

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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