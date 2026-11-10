Ugur Ucar (39 de ani) este noul antrenor al formației Alanyaspor, club la care este legitimat internaționalul român Ianis Hagi.
Nou antrenor pentru Ianis Hagi la Alanyaspor
Ucar a mai pregătit în cariera sa alte două echipe din Turcia, respectiv Pendikspor și Corum FK.
„Bine ai venit, Ugur Ucar! Clubul nostru a semnat un contract cu antrenorul principal Ugur Ucar până la sfârșitul sezonului 2027-2028. Îi urăm bun venit lui Ugur Ucar în cadrul clubului nostru și îi dorim mult succes în noua sa funcție”, a comunicat Alanyaspor, prin intermediul rețelelor sociale.
O nouă oportunitate pentru fiul „Regelui”
Numirea lui Ugur Ucar reprezintă o nouă șansă pentru Ianis Hagi să își recapete statutul de titular la Alanyaspor, pe care l-a pierdut incontestabil în mandatul lui Joao Pereira.
În sezonul curent, Hagi junior a adunat doar 240 de minute în campionatul Turciei. Mijlocașul ofensiv român a jucat în opt meciuri, iar doar în două dintre ele a fost titular. Ianis Hagi a înregistrat doar o pasă de gol.
Alanyaspor ocupă locul 13 în campionat cu 12 puncte, cu doar patru „lungimi” peste Gaziantep, aflată pe poziția a 16-a retrogradabilă direct.