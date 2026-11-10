Ugur Ucar (39 de ani) este noul antrenor al formației Alanyaspor, club la care este legitimat internaționalul român Ianis Hagi.

Nou antrenor pentru Ianis Hagi la Alanyaspor

Ucar a mai pregătit în cariera sa alte două echipe din Turcia, respectiv Pendikspor și Corum FK.

„Bine ai venit, Ugur Ucar! Clubul nostru a semnat un contract cu antrenorul principal Ugur Ucar până la sfârșitul sezonului 2027-2028. Îi urăm bun venit lui Ugur Ucar în cadrul clubului nostru și îi dorim mult succes în noua sa funcție”, a comunicat Alanyaspor, prin intermediul rețelelor sociale.