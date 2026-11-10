OFICIAL O nouă șansă pentru Ianis Hagi: „Bine ai venit!”

O nouă șansă pentru Ianis Hagi: „Bine ai venit!” Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Ianis Hagi (28 de ani) a primit o veste importantă din Turcia.

TAGS:
Ianis HagistranieriAlanyasporTurcia
Din articol

Ugur Ucar (39 de ani) este noul antrenor al formației Alanyaspor, club la care este legitimat internaționalul român Ianis Hagi. 

Nou antrenor pentru Ianis Hagi la Alanyaspor

Ucar a mai pregătit în cariera sa alte două echipe din Turcia, respectiv Pendikspor și Corum FK. 

„Bine ai venit, Ugur Ucar! Clubul nostru a semnat un contract cu antrenorul principal Ugur Ucar până la sfârșitul sezonului 2027-2028. Îi urăm bun venit lui Ugur Ucar în cadrul clubului nostru și îi dorim mult succes în noua sa funcție”, a comunicat Alanyaspor, prin intermediul rețelelor sociale.

Ianis Hagi

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O nouă oportunitate pentru fiul „Regelui”

Numirea lui Ugur Ucar reprezintă o nouă șansă pentru Ianis Hagi să își recapete statutul de titular la Alanyaspor, pe care l-a pierdut incontestabil în mandatul lui Joao Pereira. 

În sezonul curent, Hagi junior a adunat doar 240 de minute în campionatul Turciei. Mijlocașul ofensiv român a jucat în opt meciuri, iar doar în două dintre ele a fost titular. Ianis Hagi a înregistrat doar o pasă de gol. 

Alanyaspor ocupă locul 13 în campionat cu 12 puncte, cu doar patru „lungimi” peste Gaziantep, aflată pe poziția a 16-a retrogradabilă direct. 

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