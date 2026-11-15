Ianis Hagi a fost titularizat de selecționerul Gheorghe Hagi la București, în meciul disputat pe Arena Națională. După puțin mai bine de o oră de joc, fiul ”Regelui” a fost scos de pe teren.

După ieșirea sa, România a punctat de două ori: mai întâi prin Alexandru Cicâldău în minutul 68, ulterior prin Dennis Man în minutul 72 al partidei. Polonezii au înscris în 82' prin Marcel Regula.

MM Stoica l-a urmărit pe Ianis Hagi în România - Polonia și a dat verdictul: ”Asta se va întâmpla în iarnă”

Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că Ianis Hagi, indiferent dacă va bifa minute la club, va fi o opțiune solidă în lotul primei reprezentative.

Totuși, analistul TV a sugerat că dacă Ianis continuă să nu joace la club, ar trebui să schimbe echipa în fereastra de transferuri din iarnă.

”La golul anulat a avut o implicare majoră Ianis Hagi, a dat dovadă de altruism, a fost în nota echipei, adică bine. Ianis Hagi e la echipa națională, indiferent dacă joacă sau nu la echipa de club, sigur că a avut și meciuri mai puțin reușite, dar mai multe meciuri reușite.

Nu pot să uit niciodată că performanțele echipei naționale s-au făcut cu concursul lui Ianis Hagi. Și echipa națională care l-a avut pe bancă pe Edi Iordănescu, și echipa care l-a avut pe Mircea Lucescu. Dacă nu va juca până la sfârșitul anului, cred că în ianuarie va schimba echipa.

(n.r. - Marseille?) Marseille e la un nivel... Nu văd să aducă un jucător care nu joacă la Alanya, e greu de crezut, dar e posibil orice. Să plece undeva unde să joace, are mare nevoie să joace, are 28 de ani, trebuie să joace!”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.