OUT? Antrenorul de la Alanyaspor a făcut anunțul, după meciul în care Ianis Hagi a fost uitat pe bancă

OUT? Antrenorul de la Alanyaspor a făcut anunțul, după meciul în care Ianis Hagi a fost uitat pe bancă Stranieri
SPORT.RO
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Alanyaspor, cu Ianis Hagi rezervă neutilizată, a pierdut meciul de pe teren propriu cu Trabzonspor, scor 0-2, în runda a 11-a din campionatul Turciei.

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Ianis HagiJoao PereiraTrabzonsporAlanyasporMohamed Salah
Din articol

Alanyaspor a ajuns la patru eșecuri consecutive, duminică, după ce a pierdut și duelul cu Trabzonspor. Wagner Pina și Mohamed Salah au fost autorii golurilor, în prima repriză, iar antrenorul Joao Pereira a decis să nu mizeze deloc pe Ianis Hagi, nici măcar în repriza secundă.

Antrenorul lui Ianis Hagi, întrebat despre zvonurile privind demiterea: "Dacă se dorește luarea unor măsuri, putem discuta"

După meciul de duminică, Pereira a fost întrebat și despre zvonurile privind demiterea sa, în condițiile în care Alanyaspor traversează o perioadă modestă, cu patru eșecuri în ultimele patru etape. Portughezul a spus că este dispus să discute cu persoanele din conducere în cazul în care există nemulțumiri.

"Suntem la patru puncte deasupra zonei retrogradării, iar de locul zece ne despart doar trei puncte. Dacă există persoane nemulțumite, pot discuta cu mine. 

Recunosc că lucrurile nu merg sută la sută bine, dar nu sunt genul de om care să plece capul, să se ascundă și să fugă de responsabilitate. Dacă se dorește luarea unor măsuri, putem discuta", a spus Joao Pereira, potrivit Habertürk.

Joao Pereira: "Nu vreau să pară că laud echipa după o înfrângere, dar măcar am încercat să jucăm"

Deși a fost învins de una dintre candidatele la titlu, Joao Pereira a spus că a văzut multe lucruri bune în jocul lui Alanyaspor.

"Am început bine meciul și ne-am creat ocazii să deschidem scorul. Puteam face 1-0, dar nu am reușit. Apoi am primit primul gol după o simplă minge trimisă în spatele apărării. Este un aspect la care am lucrat foarte mult la antrenamente. Lucrăm la asta, dar, din păcate, nu am reușit să punem în practică în timpul meciului. La scurt timp după primul gol, fundașul nostru central a ieșit în întâmpinare într-o situație în care nu trebuia să o facă și s-a făcut 2-0.

Nu vreau să pară că laud echipa după o înfrângere, dar măcar am încercat să jucăm. Am avut șase ocazii clare. Dacă îți creezi atât de multe ocazii împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat și nu le fructifici, lucrurile devin dificile. Cred că, dacă am fi făcut în celelalte meciuri măcar jumătate din ce am făcut astăzi, nu ne-am fi aflat în această situație. Sunt mulțumit de prestația echipei de astăzi", a mai spus Joao Pereira.

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