OUT? Antrenorul de la Alanyaspor a făcut anunțul, după meciul în care Ianis Hagi a fost uitat pe bancă

Alanyaspor a ajuns la patru eșecuri consecutive, duminică, după ce a pierdut și duelul cu Trabzonspor. Wagner Pina și Mohamed Salah au fost autorii golurilor, în prima repriză, iar antrenorul Joao Pereira a decis să nu mizeze deloc pe Ianis Hagi, nici măcar în repriza secundă.

Antrenorul lui Ianis Hagi, întrebat despre zvonurile privind demiterea: "Dacă se dorește luarea unor măsuri, putem discuta"

După meciul de duminică, Pereira a fost întrebat și despre zvonurile privind demiterea sa, în condițiile în care Alanyaspor traversează o perioadă modestă, cu patru eșecuri în ultimele patru etape. Portughezul a spus că este dispus să discute cu persoanele din conducere în cazul în care există nemulțumiri.

"Suntem la patru puncte deasupra zonei retrogradării, iar de locul zece ne despart doar trei puncte. Dacă există persoane nemulțumite, pot discuta cu mine.

Recunosc că lucrurile nu merg sută la sută bine, dar nu sunt genul de om care să plece capul, să se ascundă și să fugă de responsabilitate. Dacă se dorește luarea unor măsuri, putem discuta", a spus Joao Pereira, potrivit Habertürk.