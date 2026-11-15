Un debut complicat pentru Portugalia, la câteva zile după anunţul retragerii lui Cristiano Ronaldo din echipa naţională. În faţa propriilor suporteri, la Braga, Seleção das Quinas a suferit o înfrângere umilitoare sâmbătă seara în faţa Danemarcei (1-4), într-un meci din etapa a 5-a a Ligii Naţiunilor.

Antrenorul portughez Jorge Jesus a fost întrebat despre absenţa lui „CR7” la finalul meciului. „Dacă îmi lipseşte? Cum adică? Dacă nu mai face parte din lot… Doar dacă nu e ca să-mi ţină companie”, a replicat antrenorul. „Nu mai joacă, nu mai e aici şi a luat o decizie în privinţa situaţiei sale.”

Cristiano Ronaldo a avut o ceartă cu Jorge Jesus

Portugalia venea după patru victorii consecutive în Liga Naţiunilor. Pentru a-i aduce un omagiu lui Cristiano Ronaldo, foştii săi coechipieri au purtat cu toţii tricouri cu emblematicul său număr 7 în momentul intrării pe teren şi pe durata intonării imnului naţional portughez.

Jucătorul în vârstă de 41 de ani îşi oficializase decizia pe 5 noiembrie, la câteva săptămâni după ce avusese o ceartă cu Jorge Jesus.

La 30 septembrie, Cristiano Ronaldo a părăsit în grabă cantonamentul. El a intrat în conflict cu noul său selecţioner, cu care colaborase anterior la Al-Nassr. „CR7” l-a acuzat pe Jorge Jesus că i-a arătat lipsă de respect, pentru că l-a limitat la rolul de rezervă şi apoi l-a pus să se încălzească fără să-l introducă în joc, în timpul unui meci împotriva Norvegiei, la sfârşitul lunii septembrie.

În fruntea grupei sale şi calificată deja în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor, Portugalia va disputa marţi seara ultimul meci din faza grupelor împotriva Ţării Galilor.

Noul căpitan, Bernardo Silva, şi coechipierii săi vor trebui să-şi asigure primul loc, având încă un avans de trei puncte faţă de Danemarca.

News.ro.