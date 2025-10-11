România va avea un duel complicat cu Austria, iar meciul va avea loc duminică, de la ora 21:45.

În primul meci dintre cele două echipe din Grupa H, disputat în Austria, „tricolorii” au pierdut cu 1-2. Acum, România are nevoie de victorie pentru păstra șase reale la primele două poziții.



Cum a apărut Ralf Rangnick la conferința de presă



Antrenorul Austriei și-a făcut apariția la conferința de presă de dinaintea duelului cu România pe o bicicletă specială care are ca scop protejarea piciorului la care a suferit o operație de curând.