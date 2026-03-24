Românii cuceresc Turcia! Mai întâi, cu o prezență tricoloră masivă, joi, la Istanbul. Apoi, mai spre seară, fotbalistic, din ce sperăm noi.

Barajul de calificare pentru Mondialul din 2026 a stârnit un interes uriaș în țară. Și un prim semnal clar, în acest sens, am avut în luna februarie, când vânzarea biletelor a declanșat o situație incredibilă!

Așadar, e clar că, joi, de la ora 19:00, pe „Beșiktaș Stadium“ vor fi foarte mulți români. Și, printre ei se va afla și cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor: Gheorghe Hagi (61 de ani).

Hagi s-a răzgândit: merge la meci, la Turcia – România

Prezența fostului căpitan al naționalei pe arena de la Istanbul e o mare surpriză. Anunțul a fost făcut de Antena Sport și a venit după ce, într-o primă fază, Hagi spusese că va urmări partida din fața televizorului.

Acum însă, fostul mare internațional a decis să se întoarcă în orașul unde a scris istorie, alături de Galatasaray, de această dată, într-o partidă crucială pentru naționala României, în tentativa ei de a reveni la Mondiale, după o așteptare de 28 de ani.