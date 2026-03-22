În cazul în care tricolorii se vor impune, vor juca finala play-off-ului cu Slovacia sau Kosovo.

Ianis Hagi: ”Ne aflăm în fața istoriei!”

Ianis Hagi a dezvăluit într-un interviu acordat pentru FRF TV cum a decurs revederea cu ceilalți tricolori înainte de barajul cu Turcia.

Mijlocașul a transmis că meciul are o semnificație aparte, însă nu pentru că el s-a născut în Turcia, ci pentru că naționala ”se află în fața istoriei”.

”Faptul că ne-am reunit după atâta timp, perioada de iarnă trece destul de greu, din noiembrie până în martie e o pauză destul de mare între meciuri și suntem bucuroși că ne-am revăzut. Acum, începem munca.

Are o semnificație aparte meciul cu Turcia, și nu din motivul acesta (n.r. că este născut în Turcia). Are pentru că ne aflăm în fața istoriei și vrem să calificăm din nou România la un Campionat Mondial. Știm așteptările, știm dorința fiecărui român. Sperăm să fim la puteri maxime când începe meciul și cu toată energia să mergem la Istanbul să câștigăm meciul. Apoi să pregătim meciul decisiv cu Slovacia sau Kosovo”, a spus Ianis Hagi.

Fotbalistul de la Alanyaspor a mărturisit că ceilați jucători de la echipa sa de club l-au tachinat înainte de revenirea în România.

”Au fost discuții la Alanyaspor despre acest meci. Mai ales atunci la început când s-a tras la sorți. Tachinări normale, însă după aceea concentrarea a fost pe club, pe ce avem de făcut acolo. Tachinările au reînceput în ultimele zile, înainte să plec din Turcia. Vedem. Sper să fiu eu cel care este fericit la final de acțiune”, a continuat mijlocașul.

Ianis Hagi: ”Au un avantaj că joacă acasă!”

Ianis Hagi crede că Turcia are un avantaj considerabil având în vedere că joacă pe teren propriu, iar atmosfera va fi una infernală. De altfel, Hagi Jr a transmis că la nivel de lot Turcia este superioară, dar crede că nici tricolorii nu sunt mai prejos.

”Au un avantaj, cum și noi aveam un avantaj dacă jucam acasă. Clar au acest avantaj de a juca acasă. Totul se decide pe teren apoi. Nu ne simțim inferiori față de nimeni și avem încrederea că avem resursele potrivite pentru a câștiga acel meci. Sperăm să jucăm finala barajului pentru a merge în America.

Încerc să analizez cât mai mult ce am eu de făcut. Comunicarea este foarte importantă între colegi, între cei din staff. Să ne ajutăm cât mai mult, să fim pregătiți din toate punctele de vedere.

Au un lot valoros. Jucători individuali de cea mai înaltă calitate. Clar este o echipă bună, periculoasă, însă și noi cred avem jucători individuali foarte buni, care pot să facă diferența în aceste meciuri și în momente de presiune. Important este colectiv să jucăm bine, să fim bine mental pe durata partidei. Avem șanse foarte bune să facem ceea ce toată lumea își dorește. (n.r. Starea lotului României într-un cuvânt) Ambiție. Nu va fi deloc ușor pe stadionul lor. Am jucat acolo, am jucat cu 75% din capacitate și tot îmi era foarte greu să comunic și să mă aud cu colegii. Vom găsi momente să comunicăm, dar va fi important și ceea ce simțim între noi și chimia pe care o avem deja de ceva timp. Sunt încrezător că momentele cheie le vom gestiona așa cum trebuie”, a continuat Ianis Hagi.