„Briliantul” a avut o carieră fabuloasă și a jucat la echipe incredibile precum Inter, Chelsea, Juventus și Fiorentina.

Adi Mutu a fost deseori comparat cu Gică Hagi, fotbalist considerat de mulți cel mai bun din istoria României.

Adi Mutu: „A fost tehnic cât mine și Gică Hagi la un loc”

Fostul fotbalist de la Dinamo a dezvăluit însă numele fotbalistului care a fost cu mult mai tehnic decât el și Gică Hagi.

Adi Mutu a spus că Nicolae Dobrin este cel mai tehnic fotbalist român pe care l-a văzut și a povestit ce sfat i-a dat „gâscanul” pe vremea când „briliantul” era fotbalistul lui FC Argeș.

„Gicu Dobrin era mult mai tehnic și decât mine, și decât Gică Hagi la un loc. Era alt gen de fotbalist, adică folosea precizia și nu forța.

Se băga la tenis cu piciorul. Avea și probleme la picior și nu putea să alerge. Dar la tenis cu piciorul era specialist și maestru și la 60 de ani, cât avea atunci. Că de asta spun. Noi eram tehnici, dar Dobrin a dus tehnica la alt nivel.

Adică, eu când spun că folosea precizia și nu forța, de exemplu, el când dădea la poartă nu dădea niciodată tare. Tot timpul plasat. Când scăpa singur cu portarul, asta mă învăța și pe mine, că nu trebuie să dau tare, trebuie doar să dau pe lângă el, adică doar să am precizie. Ceea ce are logică”, a spus Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Nicolae Dobrin a jucat de-a lungul carierei pentru FC Argeș și FCM Târgoviște și s-a retras de la echipa piteșteană în 1982.

Mijlocașul ofensiv a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, pe 26 octombrie 2007.