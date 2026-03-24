Naționala feminină a Moldovei își continuă parcursul în cadrul Calificărilor Europene pentru Campionatul Mondial FIFA 2027, urmând să dispute două partide în luna aprilie un meci oficial și unul amical, scrie FMF pe site-ul oficial.

Tricolorele de peste Prut vor efectua un stagiu de pregătire în perioada 7-19 aprilie 2026, care se va desfășura la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale din Vadul lui Vodă, precum și la Centrul de Tineret și Sport din Nisporeni, urmând ulterior deplasarea la Atena, unde naționala Moldovei va întâlni echipa Greciei.

Claudia Chiper, number one în Moldova, number one și în România

În lot se află și cea mai bună jucătoare a fotbalului de peste Prut, desemnată ca atare și în 2025, mijlocașul Claudia Chiper de la Farul Constanța, campioana en-titre din România.

În 2024, Chiper a fost aleasă cea mai bună jucătoare din Super Liga feminină a României.

Lotul naționalei Moldovei

Portari:

Margarita Panova (FK TransInvest, Lituania), Natalia Munteanu (SK Fenerbahce 1907, Turcia), Denisa Bojenco (SSU Politehnica Timișoara, România)

Fundași:

Nadejda Colesnicenco (SSU Politehnica Timișoara, România), Mădălina Bădiceanu (Modena Calcio Femminile, Italia), Dumitrița Prisacari (WFC SeaSters, Ucraina), Anastasia Bordeniuc (FC Zimbru, Moldova), Valeria Vîrlan (FC Zimbru, Moldova), Andreea Costin (ACS Vasas Femina, România), Daniela Mardari (ACS Vasas Femina, România)

Mijlocași:

Lia Vlas (ACS Vasas Femina, România), Mihaela Gamarț (FC Zimbru, Moldova), Claudia Chiper (FC Farul Constanța, România), Carolina Țabur (F.C. Ramat HaSharon, Israel), Elina Coceanovschi (CSM Unirea Alba Iulia, România), Anastasia Cernitu (FK TransInvest, Lituania), Carina Doiban (Budaörsi SC, Ungaria), Natalia Tutunaru (Rambla C11 Femminile, Italia), Cristina Cerescu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, România)

Atacanți:

Victoria Rubanovici (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, România), Veronica Cojuhari (Tatran Prešov, Slovacia), Iuliana Colnic (FC Zimbru, Moldova)

Staff tehnic:

Antrenor principal: Ghenadie Pușca

Antrenori secunzi: Dumitru Arabadji, Elena Subbotina

Antrenor de portari: Anatolii Chirinciuc

Doctor: Denis Kiseliov

Maseuri: Serghei Cerlat, Olga Bujor

Team Manager: Victoria Goțonoaga

Kit manager: Vladislav Tricolici

Programul meciurilor lunii aprilie

14.04.2026. Ora 17:00

Moldova - Cipru. Stadionul orășenesc Nisporeni

18.04.2026

Grecia - Moldova (amical). Atena, Grecia

Programul complet al Moldovei în faza Ligii Calificărilor Europene la Mondialul din 2027

03.03.2026. România - Moldova 1-0. Stadionul Arcul de Triumf, București

14.04.2026. Moldova - Cipru. Stadionul orășenesc Nisporeni

05.06.2026. Moldova - România

09.06.2026. Cipru - Moldova

Info: FMF