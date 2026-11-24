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Deși așteptările erau ridicate, Gică Hagi anunțând că dorește maximum de puncte, România a încheiat grupa din UEFA Nations League pe ultima poziție, cu doar trei puncte acumulate în cele 6 partide disputate.

Gică Hagi, concluzie după ce România a picat la baraj cu Estonia

În urma clasării pe locul al 4-lea în UEFA Nations League, echipa națională va disputa un baraj de menținere/retrogradare. „Tricolorii” și-au aflat deja adversara: Estonia.

Aflat pe aeroport înainte de a pleca cu soția sa, Marilena Hagi (56 de ani), la o întâlnire la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea (71 de ani), Gică Hagi a vorbit despre „dubla” cu Estonia.

Selecționerul a transmis că România pleacă cu prima șansă la victorie, însă advesara nu este de subestimat. Gică Hagi a expus că Estonia trebuie tratată cu respect, anticipând că „dubla” va fi una dificilă.

„Așteptăm (n.r. tragerea la sorți pentru preliminariile EURO) așa cum așteaptă toată lumea. Toți românii așteptăm, ce va fi, va fi, trebuie să fim puternici și să luptăm.

Estonia este o echipă în fața căreia clar avem prima șansă, dar trebuie să avem respect față de ei. Nu au pierdut niciun meci acum, în grupă, și eu cred că au evoluat, au crescut. Cred că va fi un meci dificil, dar trebuie să trecem.

Ce rost are să vorbim acum ce va fi în martie? Până în martie avem timp, vin sărbătorile, apoi e timp să pregătim meciul. Sperăm să ajungem cum trebuie și toți jucătorii să joace, să fie în formă și să avem cea mai bună formulă", a declarat Gică Hagi.