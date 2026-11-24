Băutura pe care Gigi Becali refuză să o mai guste de 50 de ani: „Nici pentru un milion de euro”

Conducerea Petrolului Ploieşti a dat publicităţii un comunicat în social media, în care răspunde primarului Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, după ce acesta l-a acuzat pe preşedintele Claudiu Tudor că i-a propus să încalce legea.

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Luni seară, Mihai Poliţeanu a scris pe Facebook că Tudor a propus autorităţilor locale ca 41 de angajaţi ai Petrolului să fie plătiţi din fondurile CSM Ploieşti, clubul primăriei, dar să continue să lucreze pentru formaţia din Superliga.

Poliţeanu susţine că Petrolul a forţat mâna autorităţilor locale pentru a obţine finanţare pentru cei 41 de salariaţi. De asemenea, a spus ce sume au scos din club în 2025 Claudiu Tudor (preşedinte), Cristian Fogarassy (vicepreşedinte) şi investitorii Adrian Bădic şi Răzvan Mihai Mateescu.

Marţi dimineaţă, conducerea clubului i-a răspuns edilului:

”Un răspuns pentru domnul primar Mihai-Laurenţiu Poliţeanu. Simplu, la obiect, fără acuze nefondate, cu atât mai mult cu cât suntem în Postul Crăciunului şi mizăm, mai mult ca oricând, pe înţelepciune, înţelegere, cooperare şi solidaritate, valori care să ne apropie şi să ne ajute să construim împreună, cu responsabilitate şi încredere.

- NU v-a cerut nimeni să încălcaţi legea! NU a vrut cineva, aşa cum insinuaţi, să facă vreo „şmecherie”! Doar ne-am dorit ca, printr-o variantă absolut legală, instituţia pe care o conduceţi să poată, într-un final, să sprijine clubul care reprezintă nu doar Ploieştiul, ci şi întreaga comunitate prahoveană. Aşa cum promiteaţi că o veţi face încă de la începutul mandatului dumneavoastră, atunci când nu aveaţi niciun fel de reţineri să vă pozaţi cu tricoul Petrolului pe stadionul „Ilie Oană”.

- NU v-am cerut să plătiţi salariile „dinozaurilor” Papp sau Hanca, şi nici pe cele ale antrenorilor sau jucătorilor care au dus echipa noastră până în preajma podiumului Superligii. Dar Petrolul nu înseamnă doar echipa de seniori, ci are în spate o adevărată pepinieră, o „fabrică” de produs talente care merită susţinută şi ajutată. Iar copiii Petrolului nu sunt cu nimic mai prejos decât cei cu care, de-a lungul mandatului dumneavoastră, v-aţi pozat şi pe care i-aţi premiat (pe unii pentru performanţe imaginare, dar asta este o altă discuţie). Vă ajutăm cu exemple de actualitate, ale unor jucători proveniţi din Centrul de Copii şi Juniori al clubului, care reprezintă nu doar Ploieştiul, ci şi România, îmbrăcând tricoul echipei naţionale: Rareş Manolache (16 ani), Ştefan Rădulescu (16 ani) sau Liviu Argeşanu (16 ani). Ne-ar fi plăcut să vă manifestaţi interesul să-i cunoaşteţi şi să-i felicitaţi. Poate, aşa, aţi fi înţeles şi de ce trebuie sprijinit viitorul fotbalului ploieştean.

- Ne-am bucurat când, nu mai departe de luna septembrie a acestui an, Consiliul Local a adoptat, prin vot, o rectificare bugetară de 500.000 de lei pentru CSM Ploieşti, cu scopul de a susţine activitatea celor două Academii, reprezentând clubul Municipalităţii şi clubul nostru. Aţi fost printre cei care, la acel moment, au îmbrăţişat această idee şi am crezut că, în sfârşit, am ajuns într-un punct în care putem contribui împreună la viitorul fotbalului ploieştean. Iar angajarea, de către CSM, a unor antrenori şi a altor specialişti cu experienţă şi valoare probată în timp nu putea să fie decât în sprijinul creşterii performanţei. Nicidecum nu ar fi reprezentat, aşa cum v-aţi grăbit să acuzaţi absolut nefondat, pentru a vă justifica schimbarea de optică, o modalitate de deturnare a banilor publici.

- Folosiţi în spaţiul public, fără niciun fel de acoperire, termeni precum „jaf generalizat” sau „eludarea legii”, pe care, cu siguranţă, va trebui să-i şi probaţi. Sunteţi foarte grijuliu cu finanţele unei societăţi private, dar nu la fel de atent şi cu modul în care au fost cheltuite sume considerabile din bugetul Ploieştiului pentru tot felul de evenimente sportive de „nişă”, fără niciun fel de beneficiu real pentru viitorul sportului ploieştean. Nu vom face noi analiza activităţii dumneavoastră, o vor face, cu siguranţă, ploieştenii, la următoarele alegeri.

- Petrolul Ploieşti înseamnă istorie, tradiţie, pasiune, mândria de a fi „găzar”. Înseamnă Ilie Oană, înseamnă Mircea Dridea, înseamnă trofeele obţinute de-a lungul anilor. Înseamnă respectul câştigat în ţară şi în întreaga lume. Pentru Ploieşti şi ploieşteni înseamnă, oricum aţi vrea să credeţi dumneavoastră altceva, infinit mai mult decât drifturile cu care ne „bucuraţi”, an de an, în mijlocul oraşului.

Poate că e momentul, totuşi, să înţelegeţi asta, să încetaţi să alergaţi după hoţi imaginari şi să vă gândiţi că este şi de datoria dumneavoastră să găsiţi soluţiile pentru a sprijini un adevărat vector de imagine al oraşului. Legal şi transparent, pentru că niciodată nu v-a cerut nimeni să faceţi altfel!”, se arată în comunicatul clubului.

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