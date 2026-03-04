Turcia și România se vor înfrunta în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul.

În ultima perioadă, s-a pus problema unui înlocuitor pentru Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca tehnică pentru această partidă, în contextul în care selecționerul a avut câteva probleme de sănătate. În cele din urmă ”Il Luce” a decis să-și continue mandatul și va conduce naționala și la meciul din Turcia.

Gică Hagi: ”Mă bucur că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa”

”Regele” Gică Hagi a comentat decizia lui Mircea Lucescu de a rămâne la echipa națională și crede că ”tricolorii” sunt foarte motivați înainte de această partidă.

„(n.r. - Vă bucurați că Lucescu a rămas la națională?) Da, foarte mult! E unul dintre profesorii mei, așa cum am spus, cum e și nea Puiu. Am respect enorm pentru ei și mă bucur mult că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa în continuare.

Cred că băieții își doresc foarte mult, mai ales că Mondialul e iar în America. Sper să fie inspirați, în formă și tot ce o să fie pe teren să fie bine pentru noi”, a spus Hagi.

Turcia - România, pe Beșiktaș Park

Turcia și România se vor înfrunta joi, 26 martie, de la ora 19:00. Gazdele au ales Beșiktaș Park, o arenă cu o capacitate de puțin peste 40.000 de locuri.

Învingătoarea din duelul Turcia - România se califică în finala play-off-ului, unde pe 31 martie, în deplasare, va înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.