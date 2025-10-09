În minutul 38, tricolorii au fost egalați după o eroare gravă a portarului Ionuț Radu. Goalkeeperul a ieșit pe o centrare simplă, a atins mingea cu ambele mâini, dar a fost depășit în săritură de Dumbrăvanu, care a reușit să trimită balonul în poartă. VEZI GALERIA

Deși jucătorii României au protestat, cerând fault în atac, arbitrul Barbara Ishmael a rămas ferm pe poziție și a indicat centrul terenului, validând golul.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-1, după ce Louis Munteanu și Ianis Hagi s-au trecut pe lista de marcatori

Golul lui Dumbrăvanu este prima sa reușită la echipa națională a Republicii Moldova (9 selecții).

