În minutul 38, tricolorii au fost egalați după o eroare gravă a portarului Ionuț Radu. Goalkeeperul a ieșit pe o centrare simplă, a atins mingea cu ambele mâini, dar a fost depășit în săritură de Dumbrăvanu, care a reușit să trimită balonul în poartă. VEZI GALERIA
GALERIE FOTO Gafă ca-n curtea școlii în România - Moldova! Cum a reușit Ionuț Radu să își ia gol
România joacă, joi seară, un meci amical împotriva Republicii Moldova, pe Arena Națională, într-o partidă transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Gafă ca-n curtea școlii în România - Moldova!
Deși jucătorii României au protestat, cerând fault în atac, arbitrul Barbara Ishmael a rămas ferm pe poziție și a indicat centrul terenului, validând golul.
La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-1, după ce Louis Munteanu și Ianis Hagi s-au trecut pe lista de marcatori
Golul lui Dumbrăvanu este prima sa reușită la echipa națională a Republicii Moldova (9 selecții).
