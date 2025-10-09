Ultima întâlnire directă dintre România și Moldova a avut loc în noiembrie 2022, la Chișinău, când românii s-au impus categoric, scor 5-0. Este pentru prima dată după mai bine de 18 ani când cele două selecționate se întâlnesc într-un meci jucat pe teritoriul României.

România este mare favorită la câștigarea duelului de pe Arena Națională, un test important înaintea partidei decisive din preliminariile pentru CM 2026, contra Austriei.

Pronosticul lui Eric de Oliveira pentru România - Moldova

Cu puțin timp înaintea meciului, Sport.ro a stat de vorbă cu Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, care se află deja în țara noastră de mai bine de 18 ani și se autointitulează „un brazilianul ardelean”.

„Mă voi uita la meci în seara asta. Pronosticul meu este 4-1 pentru România. 4-1, da. Marcatorii nu prea contează, să fie patru! (râde). Contează să câștige pentru a prinde moral bun pentru meciul cu Austria”, a declarat Eric de Oliveira pentru Sport.ro.

Fostul atacant are 66 de goluri marcate în România și a evoluat pentru formații precum Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța sau FC Voluntari.

Cele mai multe apariții le are în tricoul celor de la Gaz Metan Mediaș, unde se poate lăuda cu 147 apariții, 36 de goluri marcate și 31 de pase decisive livrate.

