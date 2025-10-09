Duminică, 5 octombrie, Vlad Dragomir a intrat pe teren în minutul 59 al meciului câștigat de Pafos cu AEK Larnaca, scor 4-2, și a devenit fotbalistul cu cele mai multe apariții din istoria clubului - 164 de meciuri!

Mijlocașul român a și marcat, în minutul 89, golul care a închis tabela.Clubul cipriot i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram.

„După meciul cu AEK Larnaca, Vlad Dragomir a devenit fotbalistul cu cele mai multe apariții din istoria clubului Pafos FC. Un adevărat lider. Un adevărat campion. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria clubului”, a scris gruparea cipriotă.

Vlad Dragomir a intrat în istorie înainte de România - Moldova

De la sosirea în Cipru, Dragomir a adunat 18 goluri și 10 pase decisive. Cota sa de piață, potrivit Transfermarkt, este de 2 milioane de euro. Pafos este în prezent lider în campionatul Ciprului, cu 15 puncte, la egalitate cu APOEL Nicosia.

Forma excelentă i-a adus și convocarea la echipa națională, unde Mircea Lucescu l-a inclus în lotul pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria (preliminarii CM 2026).

În această seară, Vlad Dragomir este titular în amicalul România - Moldova, programat de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipa de start a României: