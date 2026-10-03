Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

A doua zi după dezastrul de la Varșovia, Federația Română de Fotbal a comunicat că doi jucători au părăsit cantonamentul echipei naționale înainte de meciul cu Suedia. Este vorba despre Radu Drăgușin (24 de ani) și Virgil Ghiță (28 de ani).

Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit cantonamentul echipei naționale

Primul a primit un cartonaș roșu, după ce a comis un penalty în urma căruia Robert Lewandowski a deschis scorul, iar al doilea va fi, de asemenea, suspendat din cauza cartonașelor galbene. Fundașii centrali se vor întoarce, probabil, la echipele de club în această perioadă.

„Suspendați pentru partida contra Suediei de luni, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit azi cantonamentul echipei naționale”, a transmis FRF.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.