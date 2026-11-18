Cosmin Olăroiu (57 de ani) a trecut dintr-o extremă la alta, în actualul său mandat, la Al-Jazira. Și schimbarea pe care a reușit-o e spectaculoasă. Atât pentru gruparea din Abu-Dhabi, cât și pentru CV-ul său.

În luna august, în primul meci oficial în care a stat pe bancă, Oli a suferit cel mai usturător eșec pe care l-a înregistrat vreodată la debutul său la o echipă: 1-4 cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită), în play-off-ul Champions League Elite. Ce a urmat de atunci e un parcurs formidabil: 12 victorii și 4 egaluri, în următoarele 16 partide, în toate competițiile!

Astfel, pentru prima dată în istorie, Al-Jazira e neînvinsă după primele șapte etape din campionat. Echipa ocupă locul 1, la două puncte de Sharjah, cea mai apropiată rivală la titlu. Și, la ce rezultate au fost până acum, Oli e în cărți pentru patru trofee, în acest sezon!

Olăroiu și-a egalat recordul de victorii după 17 meciuri

Dincolo de parcursul din campionat, Al-Jazira e lider în grupa de Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, calificată în sferturile Cupei Președintelui și cu un picior în optimile Cupei Ligii. Aici, în această ultima întrecere, gruparea din Abu-Dhabi tocmai a trecut de Bani Yas: 1-0.

Rezultatul a trimis Al-Jazira pe locul 2 în clasament, când mai sunt două runde. În Cupa Ligii, la finalul celor șase etape, primele opt echipe se duc în prima fază eliminatorie.

Victoria cu Bani Yas i-a oferit lui Olăroiu o bornă remarcabilă. În acest moment, el are 12 victorii, 4 egaluri și 1 înfrângere, în primele sale 17 partide, la Al-Jazira. Ceea ce înseamnă că tocmai și-a egalat recordul de victorii, după 17 jocuri, la o formație din Emirate. Iată cifrele românului, la precedentele echipe pe care le-a pregătit aici, după 17 meciuri:

Sharjah – 10 victorii, 7 egaluri

Al-Ain – 12 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângere

Al-Ahli / Shabab Al-Ahli – 12 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri

Foarte mulțumit de cum merge Al-Jazira, Oli s-a arătat încântat de faptul că, în partida din Cupa Ligii a învins, în condițiile în care a mizat pe jucătorii mai puțin folosiți până acum.

„Am încercat să jucăm puțin diferit. Atât ca organizare, cât și ca formula de start. Am reușit să câștigăm, cel mai important lucru. Și ne-am apropiat de calificare cu două meciuri rămase. Sunt foarte bucuros că jucătorii pe care i-am folosit au acum mai multe minute și și-au îmbunătățit ritmul de joc. Mai ales că am nevoie de toți cei care sunt în lot până la finalul sezonului“, a explicat Oli.

Fostul tehnician al FCSB-ului e cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului din Emirate. La precedentele sale formații, Al-Ain, Al-Ahli / Shabab Al-Ahli și Sharjah, românul a cucerit un total de 16 trofee, începând din 2011.