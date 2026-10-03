Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Adrian Porumboiu, verdict despre cea mai controversată fază din Polonia - România

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Totuși, duelul de la Varșovia a luat o turnură nefavorabilă în minutul 22, când Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu, după o împingere ușoară în careu.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În Matinalul de sâmbătă, 3 octombrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Adrian Porumboiu.

Fostul mare arbitru a abordat faza din minutul 22. Adrian Porumboiu susține că „centralul” partidei a luat, potrivit regulamentului în vigoare, decizia corectă: cartonaș roșu și lovitură de la 11 metri.

Totuși, omul de afaceri nu își explică cum Radu Drăgușin, prin prisma experienței acumulate, a putut să comită o astfel de eroare. Adrian Porumboiu susține că echipa națională avea o șansă importantă la victorie, asta dacă nu intervenea eliminarea din prima repriză.

„Începutul a fost promițător. Mă gândeam că putem obține un rezultat favorabil. Echipa a avut un sfert de oră foarte bun, cu argumente legate pe toate compartimentele. Din păcate, a venit minutul care a creat degringolada care a urmat.

A fost o fază mult comentată. E inutil să trimitem o săgeată către arbitru, că nu ar fi procedat corect. Îmi pare rău, dar regulile jocului sunt foarte clare. A fost o imprudență evidentă: fundașul, chiar dacă era începător, nu avea voie să facă așa ceva. A fost o împingere cu mâna, îl dezechilibrează în mișcare, era în poziția de ultim apărător și decizia era de cartonaș roșu. Poate oricine să comenteze, dar faza, strict după regulament, este de roșu și de 11 metri.

Nu pot să-mi explic cum un jucător care a trecut pe la echipe mari poate să comite o asemenea greșeală. Singurul atac regulamentar este umăr la umăr. L-a scos din alergare printr-o împingere evidentă”, a declarat Adrian Porumboiu la VOYO SPORT LIVE.