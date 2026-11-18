Atacantul poartă aparate auditive de la vârsta de doi ani

Georgi Lazarov poartă aparate auditive de la vârsta de doi ani, după ce a suferit o pierdere severă a auzului în urma unor complicații după îmbolnăvirea cu varicelă, pe care a suferit-o când avea doar două luni. A ales să continue să folosească aparate auditive în loc să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru implanturi cohleare, despre care se temea că i-ar putea afecta capacitatea de a juca fotbal profesionist, din cauza riscurilor asociate cu traumatismele craniene.

Echipat cu aparate auditive, a avut în față un drum lung și dificil, parcurs alături de familie și de specialiști, pentru a învăța să vorbească clar. Însă deficiența de auz nu i-a diminuat niciodată ambiția de a urma o carieră în fotbalul profesionist. "Toată viața mea, am sfidat așteptările. Mi s-a spus că nu voi deveni niciodată jucător profesionist, dar nu am încetat niciodată să cred în mine", a spus Lazarov.

Lazarov s-a remarcat la echipa de tineret a Bulgariei, jucând inclusiv într-o victorie memorabilă cu 2-1 împotriva Portugaliei, luna trecută, în preliminariile Euro 2027. Recent, a fost convocat de selecționerul Atanas Ribarski pentru meciurile cu Islanda (0-5) și Estonia (1-2), din Nations League, fiind introdus în ultima jumătate de oră în prima confruntare și fiind titular în cea de-a doua. Mai mult, presa din Bulgaria scrie că acesta ar fi urmărit de echipe din 2.Bundelsiga, Israel, Cipru și Serie B, în vederea unui transfer.

Evoluează la Cherno More Varna și valorează 750.000 de euro

Georgi Lazarov (22 de ani / 187 cm) este născut la Plovdiv și a fost junior la Botev Plovdiv și Spartak Plovdiv. La nivel de juniori a evoluat pentru Spartak Plovdiv (2020-2024), FC Fratria Varna (2024-2025) și Cherno More Varna (2025-). Are selecții pentru naționalele U21 (9 meciuri, 3 goluri) și de seniori (2 meciuri) ale Bulgariei. Joacă ca atacant central și este cotat la 750.000 de euro.

Nu este primul fotbalist cunoscut care are probleme auditive severe sau folosește aparat de corecție în timpul meciurilor, alte exemple fiind Sir Bobby Robson (fără auz la una dintre urechi / jucător la Fulham, WBA, Vancouver Royal Canadians / antrenor la Fulham, Ipswich Town, Anglia, PSV Eindhoven, Sporting Lisabona, FC Porto, FC Barcelona, Newcastle United), Jozo Bogdanovic (fost atacant la RNK Split, Dinamo Zagreb, FC Karnten, HNK Rijeka, Inter Zapresic), Cliff Bastin (fost internațional englez / a jucat la Exeter City și Arsenal), Damir Desnica (fost internațional iugoslav / a jucat la HNK Rijeka, Kortrijk, NK Zadar, HNK Orijent, NK Pazinka), Simon Ollert (atacant german trecut pe la Unterhaching, Ingolstadt, Memmingen, Pullach, Pinzgau Saalfelden, Pfeffenhausen și Penzberg), Danielle Gibbons (fost portăriță la Preston North End, Liverpool, Sheffield FC, Blackburn Rovers), Mackenzie Arnold (una dintre cele mai bune portătițe din istoria Australiei / a jucat la Perth Glory, Canberra United, Western Sydney Wanderers, Brisbane Roar, Arna-Bjornar, Chicago Red Stars, West Ham United, Portland Thorns) sau Rylee Foster (internațională canadiană de tineret / fotbalistă la echipele feminine Liverpool, Wellington Phoenix, Everton, Durham, Dallas Trinity, Halifax Tides FC).