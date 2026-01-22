Selecționerul, ajuns la 80 de ani, trece printr-o perioadă solicitantă. După o internare la începutul anului, tehnicianul se confruntă din nou cu probleme medicale.



„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă şi am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut şi febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Golazo.



Nu renunță la fotbal nici din spital



Chiar dacă febra i-a creat probleme serioase, antrenorul rămâne conectat la pulsul fotbalului. „Il Luce” a mărturisit că urmărește partida dintre Dinamo Zagreb și FCSB din Europa League chiar de pe patul de spital.



Tricolorii se pregătesc pentru barajul decisiv de calificare la Cupa Mondială din 2026. România va înfrunta Turcia la Istanbul pe 26 martie, iar o eventuală victorie i-ar duce pe elevii lui Lucescu în finala pentru turneul final, programată pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

