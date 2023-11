În luna februarie a acestui an, Sport.ro prezenta în exclusivitate performanța a doi tineri fotbaliști români, atacantul Erik Pop și mijlocașul Andrei Dumitru, ajunși cu naționala Under 17 a Canadei până în semifinalele Campionatului CONCACAF și calificați astfel la Campionatul Mondial din acest an.

Turneul final se desfășoară în Indonezia și începe astăzi, vineri 10 noiembrie, iar în lotul Canadei se regăsește și Erik Pop.

Canada se află în grupa B și va evolua cu Spania (10 noiembrie), Uzbekistan (13 noiembrie) și Mali (16 noiembrie).

La Campionatul CONCACAF desfășurat la începutul anului, Erik Pop a jucat în toate cele 6 meciuri și a înscris un gol, în 3-0 cu Haiti din optimi.

Atacantul de 17 ani este născut în Ontario, are dublă cetățenie, română și canadiană, s-a format la Prostars FC, club fondat de tatăl său, și joacă din ianuarie în Germania, la Karlsruher SC.

”Erik e fericit pentru convocare. E un lucru important să joci la un Campionat Mondial, fie el și de tineret.

Începutul de sezon în Germania a fost puțin mai încet pentru că a avut o mică accidentare care l-a ținut departe în presezon și a pierdut primele meciuri din sezonul regulat. După care a început să joace, a dat gol în meci de cupă.

Lucrurile au început să se lege bine, antrenorul e mulțumit de el, sperăm că anul viitor va fi foarte bun.

Referitor la naționala Canadei, speranțele sunt să iasă din grupe, să meargă în faza eliminatorie.

Mâine (n.r. - azi) au primul meci cu Spania, sperăm la un rezultat bun.

Erik vrea să prindă cât mai multe minute și să se bucure de fiecare moment pe care îl petrece acolo”, a declarat tatăl lui Erik, Gabriel Pop, pentru Sport.ro.

Gabriel Pop, fost atacant la FC Baia Mare sau Universitatea Cluj, a devenit în 2006 golgheterul Canadian Soccer League, după cele 27 de reușite din acel sezon, și în 2013 a fondat, împreună cu un partener, clubul Prostars FC.

Foto: Canada Soccer, Prostars FC, arhivă personală

Video: CONCACAF