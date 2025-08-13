CITEȘTE ȘI:

FC Botoșani a anunțat astăzi transferul internaționalului de tineret canadian de origine română Andrei Dumitru, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro încă din februarie 2023.

Anunțul făcut de FC Botoșani pe site-ul oficial



”FC Botoșani anunță transferul jucătorului Andrei Dan Dumitru.

Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu „roș-alb-albaștri” pe o perioadă de trei ani.

Andrei Dan Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II.

