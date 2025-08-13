OFICIAL ”Decarul” român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro a semnat azi în Superligă!

Alexandru Hațieganu
Fotbalistul are dublă cetățenie, română și canadiană.

FC Botoșani a anunțat astăzi transferul internaționalului de tineret canadian de origine română Andrei Dumitru, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro încă din februarie 2023.

Anunțul făcut de FC Botoșani pe site-ul oficial

”FC Botoșani anunță transferul jucătorului Andrei Dan Dumitru.

Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu „roș-alb-albaștri” pe o perioadă de trei ani.

Andrei Dan Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II.

Anterior experienței pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaș central al FC Botoșani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.

Noul jucător al „roș-alb-albaștrilor” are prezențe în naționalele U17 și U20 ale Canadei.

Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Andrei Dan Dumitru!”, a scris gruparea din Superligă pe site-ul oficial.

