Gică Hagi a fost prezent la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, la partida dintre Turcia și România, iar la întoarcerea în țară a vorbit cu reprezentanții presei și despre posibila numire la națională, în ideea în care pare favorit să preia prima reprezentativă după mandatul lui Mircea Lucescu. Fostul antrenor de la Farul a evitat, însă, orice răspuns. Dacă până acum, când a mai fost întrebat, în anii trecuți, nega din start orice posibilitate de a prelua naționala, când puncta, de cele mai multe ori, că se gândește doar la proiectul de la Farul, acum a lăsat loc de interpretări.

Gică Hagi ar putea apela la convocarea lui Florinel Coman, crede Costel Câmpeanu Anumite voci din fotbalul românesc afirmă clar că Hagi va semna în zilele următoare, iar Costel Câmpeanu, fost portar în Divizia A, cu peste 400 de apariții pe prima scenă a fotbalului românesc, bifate pentru FCM Bacău, Dinamo, Gloria Bistrița sau Ceahlăul Piatra Neamț, e convins că Hagi se va orienta și către jucători care nu mai sunt în centrul atenției pentru convocări. Câmpeanu a declarat, într-o discuție cu Sport.ro, că este convins că printre cei la care se va uita Gică Hagi se numără și Florinel Coman! Însă, în acest sezon Florinel Coman și-a făcut apariția în 22 de meciuri la Al Gharafa și a strâns puțin peste 1.000 de minute. Dintre acestea, opt meciuri au fost în Liga Campionilor Asiei. Coman are trei goluri și o pasă decisivă în acest sezon la Al Gharafa. Florinel Coman a jucat ultima dată pentru România în noiembrie 2024 Vândut de FCSB în 2024, la Al Gharafa, Florinel Coman nu a reușit să îți atingă potențialul la formația din Qatar. A petrecut jumătate de sezon sub împrumut la Cagliari, iar în vară s-a întors la formația din Orientul Mijlociu, alături de care mai are contract până în 2027.

Florinel Coman și soția sa, Ioana Timofeciuc | GALERIE FOTO

În iarnă, FCSB s-a arătat interesat de repatrierea lui Coman, după ce în iulie 2024, FCSB și Al Gharafa au bătut palma pentru transferul lui Florinel Coman. Qatarezii s-au arătat dispuși să achite clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro, însă nu au virat banii în contul campioanei României, ci într-un cont din Vietnam. Având în vedere că nu își încasase banii, FCSB s-a adresat celor de la FIFA, iar ulterior Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Formația roș-albastră a avut câștig de cauză, iar Al Gharafa a fost obligată să plătească suma de transfer, 5 milioane de euro, o penalizare de un milion de euro, dar și alte dobânzi. În total, peste 6 milioane de euro. Referitor la cariera lui Coman din ultimii ani, el a ratat și convocările la națională în ultima perioadă bună de timp, dar Costel Câmpeanu e convins că lucrurile se pot schimba în privința sa de acum, dar trebuie să dea randament la echipa de club.

Florinel Coman, evoluții șterse la echipa de club Fostul portar e convins că Hagi îl va suna și va discuta personal cu mijlocașul care a jucat ultima dată pentru România în noiembrie 2024, când a evoluat 23 de minute în jocul cu Cipru de acasă, din Nations League, marcând un gol și oferind o pasă decisivă. ”Eu cred că Gică e tipul de om care le acordă multă atenție jucătorilor. Coman este, din păcate, pe linie moartă, dar Gică poate să îl facă să revină. Dar, doar dacă joacă bine la echipa de club. Așa e și Gică, genul e om care acordă atenție, la fel ca nea Mircea, care încearcă să scoată un jucător – doi din umbră. Cred că se gândește pe cine ar putea să bage în circuit, se gândește la jucătorii care nu au mai fost convocați”, a spus Costel Câmpeanu într-o discuție cu Sport.ro. 20 meciuri a strâns Coman la naționala României

2 goluri a marcat pentru România jucătorul născut în Brăila

4 milioane de euro e cota lui Florinel Coman

Gică Hagi | GALERIE FOTO