Ultima participare a primei reprezentative la turneul final a fost la ediția din 1998 organizată în Franța, când tricolorii au ajuns până în optimi, dar au fost eliminați de Croația, după un 0-1.

CM 2026 a fost ratat după ce selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut semifinala barajului pentru accederea la turneul final din SUA, Mexic și Canada cu Turcia, la Istanbul (0-1).

Pițurcă a numit următorul selecționer al României: ”Totul e în favoarea lui”

E de așteptat ca ”Il Luce” să se retragă cât mai curând din postura de selecționer, iar la cârmă ar urma să vină Gheorghe Hagi.

”Regele” și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța și a devenit eligibil să colaboreze cu Federația Română de Fotbal

Victor Pițurcă, fost selecționer, consideră că venirea lui Hagi va fi de bun augur pentru echipa națională de fotbal a României.

”Eu zic că e de bun augur venirea lui. Este și el într-un moment care a căpătat multă experiență. Avantajul mare este că îi cunoaște pe toți acești jucători și e mare lucru.

E un antrenor foarte respectat și este respectat și mai mult de jucătorii pe care i-a crescut. Totul e în favoarea lui Gică Hagi”, a spus Victor Pițurcă pentru Pro TV și Sport.ro.

Pe ce loc a coborât România în clasamentul FIFA

Selecţionata României a coborât şapte locuri în clasamentul mondial, după eşecurile suferite în faţa Turciei (0-1) şi Slovaciei (0-2), aflându-se acum pe locul 56, cu 1.451,16 puncte, conform clasamentul publicat pe site-ul oficial al FIFA.

România se află la un singur loc de cea mai slabă clasare a sa din istorie (57), înregistrată ultima oară pe 5 septembrie 2012.