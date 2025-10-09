LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:00, România și Moldova se înfruntă pe Arena Națională, în primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între cele două selecționate.

Ultimul duel direct a avut loc în noiembrie 2022, la Chișinău, unde tricolorii s-au impus cu 5-0.

Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de Ciprian Deac

Înaintea meciului, Sport.ro a luat legătura cu fostul selecționer al Moldovei, Roberto Bordin, care și-a amintit perioada petrecută în România la CFR Cluj, dar și despre fotbaliștii care l-au impresionat.

„Mi-a rămas în minte Ciprian Deac. Mi-a plăcut enorm. Era un lider, carismatic, cu dribling, centrări și șuturi precise, chiar dacă e stângaci. Încă joacă? Are vreo 36-37 de ani, dacă nu mă înșel. 39? Încă joacă! M-a impresionat mereu prin forța și calitatea lui”, a declarat Roberto Bordin în exclusivitate pentru Sport.ro.

Italianul Roberto Bordin a fost selecționer al Moldovei între februarie și noiembrie 2021, perioadă în care a condus echipa în 12 meciuri oficiale.

