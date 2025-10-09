EXCLUSIV Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul român: „Lider, forță, calitate!”

Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul român: „Lider, forță, calitate!" Nationala
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

România - Moldova se joacă în această seară.

LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:00, România și Moldova se înfruntă pe Arena Națională, în primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între cele două selecționate.

Ultimul duel direct a avut loc în noiembrie 2022, la Chișinău, unde tricolorii s-au impus cu 5-0.

Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de Ciprian Deac

Înaintea meciului, Sport.ro a luat legătura cu fostul selecționer al Moldovei, Roberto Bordin, care și-a amintit perioada petrecută în România la CFR Cluj, dar și despre fotbaliștii care l-au impresionat.

„Mi-a rămas în minte Ciprian Deac. Mi-a plăcut enorm. Era un lider, carismatic, cu dribling, centrări și șuturi precise, chiar dacă e stângaci. Încă joacă? Are vreo 36-37 de ani, dacă nu mă înșel. 39? Încă joacă! M-a impresionat mereu prin forța și calitatea lui”, a declarat Roberto Bordin în exclusivitate pentru Sport.ro.

Italianul Roberto Bordin a fost selecționer al Moldovei între februarie și noiembrie 2021, perioadă în care a condus echipa în 12 meciuri oficiale.

  • Roberto Bordin, ca selecționer al Moldovei

Bordin a antrenat, de-a lungul carierei, echipe precum Sheriff Tiraspol, Neftchi Baku, Triestina și AF Elbasani, iar în 2025 a avut un scurt mandat la Caldiero Terme în Serie C.

În prezent se află pe banca celor de la FK Tirana, în prima ligă din Albania. Toate detaliile despre acesta le găsiți în acest interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro de către antrenor - CLICK AICI.

Ciprian Deac în cifre

Ciprian Deac continuă să scrie istorie la CFR Cluj, club cu care are contract până în vara lui 2026. În carieră, se poate lăuda cu:

  • 615 meciuri jucate (503 pentru CFR)
  • 106 goluri marcate
  • 134 pase decisive
  • 15 trofee cucerite, printre care:
  • 7 titluri de campion al României
  • 3 Cupe ale României
  • 4 Supercupe ale României
  • 1 Cupă a Germaniei (cu Schalke 04)
