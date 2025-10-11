De la instalarea sa ca antrenor principal, pe 9 iunie, fostul căpitan al naționalei României a transformat echipa într-o forță competitivă în Serie A.



După opt etape, Inter ocupă locul 4, cu 12 puncte, la doar unul în spatele lui AC Milan și la trei de liderul Napoli. Cu alte cuvinte, Chivu este la o singură victorie de primul loc.



„Ce cred italienii despre Chivu?” Răspunsul unui fost „titan” din Serie A



Fostul mijlocaș italian Roberto Bordin, un veritabil „gladiator” al anilor ’90 și actual antrenor la Tirana, a vorbit pentru Sport.ro despre imaginea lui Chivu în Italia.



„Ce cred italienii despre Chivu? Pot vorbi doar despre părerea mea. E un antrenor excelent, care a câștigat mult. Nu e ușor să antrenezi într-un mediu competitiv, dar el e optimist și bine pregătit.

Ca jucător, a fost unul dintre cei mai buni fundași din Serie A, cu un caracter expansiv și extrovertit. Întotdeauna ieșea în evidență, dar ce contează e ce făcea pe teren.

Pentru mine, un jucător trebuie să dea totul în joc. Chivu a fost un jucător de mare calitate, care poate ar fi putut realiza chiar mai mult datorită talentului său”, a spus Roberto Bordin pentru Sport.ro.



Bordin a jucat la cluburi importante precum Napoli și Atalanta, iar experiența din Serie A îl face să aprecieze calmul și echilibrul lui Chivu: „Are o atitudine corectă, știe să impună respect într-un vestiar plin de vedete.”

Roberto Bordin, un „titan” în Serie A



Pentru Chivu urmează o săptămână grea. Sâmbătă, 18 octombrie, urmează derby-ul cu AS Roma, pe „Olimpico”, de la ora 21:45, duel ce poate schimba ierarhia în prima ligă a Italiei.

