Pentru a treia oară în carieră, Emanuel Gyenes va lua startul în Raliul Marocului, etapă din Campionatul Mondial de Rally-Raid.

Mani Gyenes concurează în Raliul Marocului

Datorită sprijinului venit din partea Fundației Țiriac, în procesul de pregătire pentru Dakar 2026, a putut fi inclusă și participarea la raliul al cărui traseu se aseamănă cel mai mult cu varietatea din Arabia Saudită.

De-a lungul timpului, pilotul Autonet Motorcycle Team a participat la o serie de raliuluri din Campionatul Mondial atât în Africa cât și în Emiratele Arabe Unite, însă aceste participări au fost sporadice, nu făcute în același sezon sau în ani consecutivi.

În 2009 la prima participare, Mani Gyenes a câștigat clasa Producție (echivalentul de acum ar fi Rally2), și a terminat pe locul opt la general. A revenit în 2016, tot pentru a se pregăti pentru Raliul Dakar, la fel cum o face și anul acesta.

Este pentru prima dată din 2018 încoace când participă la un rally-raid din calendarul mondial cu echipă de asistență tehnică. Începând cu ianuarie 2019 a concurat la clasa Original by Motul (Malle Moto), în Raliul Dakar și a câștigat-o de două ori. În 2025 a obținut cea mai recentă victorie, la această categorie, unde timp de două săptămâni, îți pregătești singur motocicleta, după sute de km parcurși zilnic.

Raliul Marocului se desfășoară în zona Fez – Erfoud, și are programate un prolog și cinci probe speciale, ajungând la un total de 2.260 km. Acest raliu din nordul Africii a fost mereu un ultim test înainte de Raliul Dakar și cea mai bună opțiune pentru antrenament.

La revenirea în Europa, Mani va face ultimele pregătiri, urmând ca la final de noiembrie să meargă la Barcelona, pentru a lăsa motocicleta la transportul către Arabia Saudită.

