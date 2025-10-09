FOTO ȘI VIDEO Mani Gyenes concurează în Raliul Marocului. În ce perioadă are loc și ce pe distanță se întinde

Mani Gyenes concurează &icirc;n Raliul Marocului. &Icirc;n ce perioadă are loc și ce pe distanță se &icirc;ntinde Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Raliul Marocului, ultim test pentru Raliul Dakar.

TAGS:
Mani Gyenesraliul maroculuiRaliul Dakar
Din articol
  • Mani Gyenes concurează în Raliul Marocului (12-17 octombrie 2025)

Pentru a treia oară în carieră, Emanuel Gyenes va lua startul în Raliul Marocului, etapă din Campionatul Mondial de Rally-Raid.

Mani Gyenes concurează în Raliul Marocului

Datorită sprijinului venit din partea Fundației Țiriac, în procesul de pregătire pentru Dakar 2026, a putut fi inclusă și participarea la raliul al cărui traseu se aseamănă cel mai mult cu varietatea din Arabia Saudită.

De-a lungul timpului, pilotul Autonet Motorcycle Team a participat la o serie de raliuluri din Campionatul Mondial atât în Africa cât și în Emiratele Arabe Unite, însă aceste participări au fost sporadice, nu făcute în același sezon sau în ani consecutivi.

În 2009 la prima participare, Mani Gyenes a câștigat clasa Producție (echivalentul de acum ar fi Rally2), și a terminat pe locul opt la general. A revenit în 2016, tot pentru a se pregăti pentru Raliul Dakar, la fel cum o face și anul acesta.

Este pentru prima dată din 2018 încoace când participă la un rally-raid din calendarul mondial cu echipă de asistență tehnică. Începând cu ianuarie 2019 a concurat la clasa Original by Motul (Malle Moto), în Raliul Dakar și a câștigat-o de două ori. În 2025 a obținut cea mai recentă victorie, la această categorie, unde timp de două săptămâni, îți pregătești singur motocicleta, după sute de km parcurși zilnic.

Raliul Marocului se desfășoară în zona Fez – Erfoud, și are programate un prolog și cinci probe speciale, ajungând la un total de 2.260 km. Acest raliu din nordul Africii a fost mereu un ultim test înainte de Raliul Dakar și cea mai bună opțiune pentru antrenament.

La revenirea în Europa, Mani va face ultimele pregătiri, urmând ca la final de noiembrie să meargă la Barcelona, pentru a lăsa motocicleta la transportul către Arabia Saudită.

Mani Gyenes

  • Mani Gyenes Locul 2 In Proba Speciala Dakar Pentru Motoarele Peste 450 Cmc 1 1
×
Mani Gyenes, locul 2 in proba speciala Dakar pentru motoarele peste 450 cmc!
Mani Gyenes lider la clasa Maraton cu patru zile inainte de finis!
Pilotii Vectra s-au impus in primele trei etape ale Raliului Faraonilor!
Mani Gyenes a castigat Dakar 2011 la clasa Maraton!
Mani Gyenes vinde motocicleta cu care a castigat la Dakar! Vezi cat cere pe ea!
Un roman, intre cei mai buni din lume! Mani Gyenes, locul 23 in raliul de la Dakar! Carlos Sainz a castigat pentru a doua oara!
Mani Gyenes a terminat pe locul 14 una dintre cele mai grele etape din Dakar!
Mani Gyenes a terminat pe locul 14 una dintre cele mai grele etape din Dakar!
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Istvan Kovacs, central la un meci cu &rdquo;risc ridicat&rdquo;! N-a văzut nimic pe teren &icirc;n FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are &icirc;ncredere &icirc;n rom&acirc;n
Istvan Kovacs, central la un meci cu ”risc ridicat”! N-a văzut nimic pe teren în FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are încredere în român
Olanda și Croația joacă astăzi &icirc;n preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Olanda și Croația joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino în grupa României din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
România - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
Golgheterul-monstru din preliminarii: 3 meciuri, 7 goluri! A semnat un &rdquo;poker&rdquo; astăzi
Golgheterul-monstru din preliminarii: 3 meciuri, 7 goluri! A semnat un ”poker” astăzi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
România - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
Istvan Kovacs, central la un meci cu &rdquo;risc ridicat&rdquo;! N-a văzut nimic pe teren &icirc;n FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are &icirc;ncredere &icirc;n rom&acirc;n
Istvan Kovacs, central la un meci cu ”risc ridicat”! N-a văzut nimic pe teren în FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are încredere în român
&Icirc;i sur&acirc;de norocul lui Horațiu Moldovan, după ce a fost &rdquo;tocat&rdquo; de Mircea Lucescu?! Anunțul lui Oviedo
Îi surâde norocul lui Horațiu Moldovan, după ce a fost ”tocat” de Mircea Lucescu?! Anunțul lui Oviedo
Golgheterul-monstru din preliminarii: 3 meciuri, 7 goluri! A semnat un &rdquo;poker&rdquo; astăzi
Golgheterul-monstru din preliminarii: 3 meciuri, 7 goluri! A semnat un ”poker” astăzi
Din umbra lui Mandorlini la timona Moldovei. Roberto Bordin despre CFR Cluj și odiseea unui italian &icirc;ndrăgostit de fotbal
Din umbra lui Mandorlini la timona Moldovei. Roberto Bordin despre CFR Cluj și odiseea unui italian îndrăgostit de fotbal
Alte subiecte de interes
C&acirc;te kilograme a slăbit Mani Gyenes la Raliul Dakar și ce măn&acirc;ncă &icirc;ntr-o zi &icirc;n care traversează 800 de kilometri cu motocicleta
Câte kilograme a slăbit Mani Gyenes la Raliul Dakar și ce mănâncă într-o zi în care traversează 800 de kilometri cu motocicleta
Accidentarea teribilă, gestionată de Mani Gyenes, c&acirc;știgătorul Raliului Dakar 2025. Dezvăluirea făcută la Poveștile Sport.ro
Accidentarea teribilă, gestionată de Mani Gyenes, câștigătorul Raliului Dakar 2025. Dezvăluirea făcută la Poveștile Sport.ro
Dacia a prezentat mașina cu care vrea să dea lovitura &icirc;n cea mai dificilă cursă din lume, Raliul Dakar (P)
Dacia a prezentat mașina cu care vrea să dea lovitura în cea mai dificilă cursă din lume, Raliul Dakar (P)
Dacia a prezentat o nouă mașină care va participa la Raliul Dakar!
Dacia a prezentat o nouă mașină care va participa la Raliul Dakar!
CITESTE SI
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;

stirileprotv Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus &icirc;n Parlament

stirileprotv Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Președintele Nicușor Dan: &rdquo;Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură&rdquo;

stirileprotv Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!