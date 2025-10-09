CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Cipru - Bosnia și Austria - San Marino în grupa României din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează

Joi seara încep meciurile din etapa a șaptea a preliminariilor europene pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Olanda joacă în deplasare în Malta, în timp ce meciurile tari ale serii se anunță a fi Cehia - Croația (cu Luka Modric anunțat titular) și Scoția - Grecia.

Toate meciurile, care se dispută de la orele 19:00 și 21:45, pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

