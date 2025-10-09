LIVE TEXT Olanda și Croația joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro

Olanda și Croația joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Alexandru Hațieganu
Lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2026 continuă.

Olanda Croația Cehia Scoția Grecia
CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Cipru - Bosnia și Austria - San Marino în grupa României din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează

Joi seara încep meciurile din etapa a șaptea a preliminariilor europene pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Olanda joacă în deplasare în Malta, în timp ce meciurile tari ale serii se anunță a fi Cehia - Croația (cu Luka Modric anunțat titular) și Scoția - Grecia.

Toate meciurile, care se dispută de la orele 19:00 și 21:45, pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Finlanda - Lituania

Malta - Olanda

Cehia - Croația

Scoția - Grecia

Insulele Feroe - Muntenegru

Belarus - Danemarca

Clasamentele din grupele în care se joacă astăzi meciurile

Clasamente oferite de Sofascore
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
&rdquo;Poate fi ofertat de ei!&rdquo; Alanyaspor, doar o &rdquo;stație&rdquo; pentru Ianis Hagi &icirc;n drumul spre un colos?!
Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: &rdquo;Ne &icirc;ncurcă pe toți!&rdquo;
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

&rdquo;Poate fi ofertat de ei!&rdquo; Alanyaspor, doar o &rdquo;stație&rdquo; pentru Ianis Hagi &icirc;n drumul spre un colos?!
Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: &rdquo;Ne &icirc;ncurcă pe toți!&rdquo;
Africanii din Superligă, gata pentru Campionatul Mondial din 2026! Ce au făcut &icirc;n preliminarii
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;
Femke Bol este de pe altă planetă! Finiș pur și simplu EXTRATERESTRU al atletei olandeze pentru titlul olimpic la ștafeta mixtă 4x400 m
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ar fi un mare șoc &icirc;n Croația! Reacția lui Zeljko Kopic după ce a văzut Corvinul - Rijeka
Dezamăgire după Corvinul - Rijeka 0-0: Merităm să fim eliminați / Cred că asta e realitatea
Gigi Becali, făcut praf &icirc;n Cehia: &rdquo;Antrenorii de la FCSB sunt bullshit&rdquo; + &rdquo;Nebunul de pe tronul de aur, neortodox, auto-proclamatul Dumnezeu&rdquo;
Fără precedent la EURO! Conflict aprins după Cehia - Turcia! Istvan Kovacs a stabilit un record de cartonașe
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. &Icirc;n 20 de ore a plouat c&acirc;t pentru o lună

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Reducerea numărului de parlamentari st&acirc;rnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

