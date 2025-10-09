În lotul ciprioților se află, ca de obicei, mijlocașul central Charalampos Kyriakou de la Dinamo și extrema Marinos Tzionis de la UTA Arad, iar la austrieci a fost din nou convocat atacantul de origine română Raul Florucz .

Cipru - Bosnia și Austria - San Marino pot lămuri multe aspecte cu privire la șansele naționalei lui Mircea Lucescu la o calificare directă la Campionatul Mondial (vezi mai jos calculele).

Două meciuri din grupa României de calificare la CM 2026 se dispută astăzi, de la ora 21:45, când ”tricolorii” joacă amicalul cu Republica Moldova .

Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă



Tricolorii au nevoie de 9 puncte în ultimele trei meciuri din grupă, întâi de toate, pentru a câștiga grupa și a se califica direct la CM 2026. Dar trebuie să depășească și Austria, și Bosnia-Herțegovina.

Ne calificăm direct în oricare dintre următoarele scenarii, presupunând, cum este și firesc, că Austria va învinge acasă San Marino:

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun!

Golaverajul general este primul criteriu de departajare FIFA în caz de egalitate de puncte, urmat de numărul total al golurilor marcate în grupă.

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare!

Barajul este compus din semifinală și finală, meciuri care se joacă într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

Clasamentul din grupa României înaintea meciurilor de astăzi



1. Bosnia-Herțegovina 12 puncte, golaveraj +8 (5 meciuri)

2. Austria 12 puncte, golaveraj +7 (4 meciuri)

3. ROMÂNIA 7 puncte, golaveraj +4 (5 meciuri)

4. Cipru 4 puncte, golaveraj -2 (5 meciuri)

5. San Marino 0 puncte, golaveraj -17 (5 meciuri)

Patidele rămase de disputat în grupa României



9 octombrie:

Austria – San Marino

Cipru – Bosnia-Herțegovina

12 octombrie

San Marino – Cipru

ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

Cipru – Austria

Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

Austria – Bosnia-Herțegovina

ROMÂNIA – San Marino

