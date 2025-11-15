România joacă azi, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un duel uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Partida are miză directă în Grupa H, acolo unde tricolorii încearcă să prindă locul 2, care duce la baraj în condiții favorabile.

România vine după victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, în care golul decisiv a venit în prelungiri. Tricolorii sunt acum pe locul 3, cu 10 puncte. Bosnia ocupă locul 2, cu 13 puncte, iar Austria este lider cu 15 puncte. Diferențele sunt mici, iar rezultatul de la Zenica poate schimba complet clasamentul înaintea ultimei etape.

Meciul este crucial pentru România. O victorie ar urca echipa lui Mircea Lucescu pe locul doi și ar readuce tricolorii în poziție favorabilă pentru calificarea directă prin baraj în urna avantajoasă. Un rezultat negativ ar complica totul înaintea partidei de acasă cu San Marino.

Zeno Bundea avertizează înainte de Bosnia - România: „Suferim mult din păcate”

Înaintea partidei, Sport.ro a luat legătura cu fostul internațional Zeno Bundea, care, deși crede că vom ieși învingători în partidă, ridică un semn de întrebare în legătură cu selecțiile.

„Este un meci destul de dificil, ținând cont de miza partidei, dar am mare încredere în experiența lui Mircea Lucescu. Este un antrenor de top și văd un meci dificil, cum am spus, dar eu sunt convins că într-un final vom lua cele 3 puncte.

Sunt convins că totuși experiența, repet, a lui nea Mircea va aduce echipa națională acolo unde trebuie să revenim. Din păcate, am suferit în ultima perioadă și cred că e momentul ca să se întoarcă și către noi șansa.

Schimbul ăsta de generații noi tot îl întindem așa... La echipa națională trebuie să vină jucătorii care joacă, care sunt în formă, care pot face rezultate. Eu așa o văd.

Acum, fiecare antrenor vede într-un fel sau altul, dar până la urmă, echipa națională nu are timp să crească jucători tineri. Ei cresc la club. La echipa națională trebuie să vină cine joacă și cine este în formă.

De fiecare dată sunt momente când poți să alegi cu șansă, acum, și cu Virgil (n.r. – Ghiță). A intrat, a dat gol, dar a fost și o șansă a lui. Până la urmă, selecționerul nu e antrenor. El trebuie să aleagă jucătorul potrivit pentru națională”, a spus Zeno Bundea pentru Sport.ro.

Zeno Bundea s-a duelat cu Bosnia și a ieșit biruitor

Fost mijlocaș ofensiv la echipe precum Rapid, „U” Craiova, „U” Cluj, Zenit Saint Petersburg sau Maccabi Netanya, Bundea are un singur meci jucat pentru selecționata României, acela fiind chiar într-un meci cu Bosnia.

Totul se întâmpla în calificările pentru EURO 2004. La data de 7 iunie 2003, „tricolorii” primeau vizita Bosniei la București, într-un 2-0 decis de golurile marcate de Adi Mutu și Ionel Ganea.

Zeno Bundea intra în minutul 65 în locul lui Paul Codrea, mijlocaș care și-a exprimat entuziasmul pentru Sport.ro în privința meciului, și a jucat 25 de minute.

La momentul redactării acestui articol, Zeno Bundea ocupă funcția de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor. Fostul mijlocaș va servi acest titlu pentru următorii patru ani, după cum a dezvăluit Sport.ro aici.

