Fost antrenor, printre altele, la FCSB 2 și Dinamo 2, și campion la juniori cu ambele echipe rivale, Lucian Mezei va bifa în această lună primele sale meciuri internaționale ca selecționer al reprezentativei Under 15 a României, cea mai mică echipă ”tricoloră”.

Lucian Mezei (50 de ani) este acum un tehnician cu rezultate remarcabile la nivel de juniori, unde a câștigat titlul atât cu Dinamo, cât și cu FCSB.

Dar el a fost și un fotbalist apreciat în prima ligă, unde a jucat în anii '90 la Sportul Studențesc alături de nume ca Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică.

”În perioada 18-23 octombrie, naționala U15 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2011, va efectua un stagiu de pregătire la CNF Buftea.

În cadrul acestui stagiu, tricolorii vor disputa și două meciuri amicale împotriva Moldovei, acestea fiind primele meciuri internaționale pentru cea mai tânără națională a României.

Programul meciurilor:

Marți, 21 octombrie, ora 11:00: România U15 – Moldova U15 – CNF Buftea

Joi, 23 octombrie, ora 11:00: România U15 – Moldova U15 – Stadion Tunari”, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Lotul României Under 15 convocat de selecționerul Lucian Mezei

