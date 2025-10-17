Fost antrenor, printre altele, la FCSB 2 și Dinamo 2, și campion la juniori cu ambele echipe rivale, Lucian Mezei va bifa în această lună primele sale meciuri internaționale ca selecționer al reprezentativei Under 15 a României, cea mai mică echipă ”tricoloră”.
OFICIAL Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo își începe munca de selecționer! Primele meciuri sunt în această lună
Lucian Mezei este un tehnician cu rezultate remarcabile la nivel de juniori.
Fost antrenor, printre altele, la FCSB 2 și Dinamo 2, și campion la juniori cu ambele echipe rivale, Lucian Mezei va bifa în această lună primele sale meciuri internaționale ca selecționer al reprezentativei Under 15 a României, cea mai mică echipă ”tricoloră”.
Lucian Mezei, tehnician campion la juniori cu Dinamo și FCSB, a jucat la Sportul Studențesc alături de Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică
Lucian Mezei (50 de ani) este acum un tehnician cu rezultate remarcabile la nivel de juniori, unde a câștigat titlul atât cu Dinamo, cât și cu FCSB.
Dar el a fost și un fotbalist apreciat în prima ligă, unde a jucat în anii '90 la Sportul Studențesc alături de nume ca Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică.
”În perioada 18-23 octombrie, naționala U15 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2011, va efectua un stagiu de pregătire la CNF Buftea.
În cadrul acestui stagiu, tricolorii vor disputa și două meciuri amicale împotriva Moldovei, acestea fiind primele meciuri internaționale pentru cea mai tânără națională a României.
Programul meciurilor:
Marți, 21 octombrie, ora 11:00: România U15 – Moldova U15 – CNF Buftea
Joi, 23 octombrie, ora 11:00: România U15 – Moldova U15 – Stadion Tunari”, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.
Lotul României Under 15 convocat de selecționerul Lucian Mezei
Portari
Matei Ene (Sepsi OSK), Emanuel Ilaș (CFR Cluj);
Fundași
Ionuț Călin (Steaua București), Ioan Ciucardel (Universitatea Craiova), Alin Pietraru (Inter | Italia), Maximilian Anghel (Universitatea Craiova), Emanuel Murgu (Rapid), Raul Buzdun (Universitatea Craiova), Ionuț Muscalu (Steaua București), Eduard Corneliu (CS Dinamo);
Mijlocași
Tudor Todea (ACS Târgu Mureș 1898), Șerban Broinaș (Inter | Italia), David Demeter (Sepsi OSK), Valentin Mantu (Fiorentina | Italia), Alin Ficău (FC Bacău), Alexandru Diniță (SC Dinamo 1948), Cristian Buică (Farul Constanța), Ianis Puți (CFR Cluj);
Atacanți
Gabriel Bud (UTA Arad), Alexander Heim (CSC Ghiroda și Giarmata Vii).
Foto: Razvan Pasarica/Sport Pictures, sportb.ro/photosport, FRF
