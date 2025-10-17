OFICIAL Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo își începe munca de selecționer! Primele meciuri sunt în această lună

Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo &icirc;și &icirc;ncepe munca de selecționer! Primele meciuri sunt &icirc;n această lună Nationala
Alexandru Hațieganu
Lucian Mezei este un tehnician cu rezultate remarcabile la nivel de juniori.

Fost antrenor, printre altele, la FCSB 2 și Dinamo 2, și campion la juniori cu ambele echipe rivale, Lucian Mezei va bifa în această lună primele sale meciuri internaționale ca selecționer al reprezentativei Under 15 a României, cea mai mică echipă ”tricoloră”.

Lucian Mezei, tehnician campion la juniori cu Dinamo și FCSB, a jucat la Sportul Studențesc alături de Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică

Lucian Mezei (50 de ani) este acum un tehnician cu rezultate remarcabile la nivel de juniori, unde a câștigat titlul atât cu Dinamo, cât și cu FCSB. 

Dar el a fost și un fotbalist apreciat în prima ligă, unde a jucat în anii '90 la Sportul Studențesc alături de nume ca Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică.

”În perioada 18-23 octombrie, naționala U15 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2011, va efectua un stagiu de pregătire la CNF Buftea.

În cadrul acestui stagiu, tricolorii vor disputa și două meciuri amicale împotriva Moldovei, acestea fiind primele meciuri internaționale pentru cea mai tânără națională a României.

Programul meciurilor:

Marți, 21 octombrie, ora 11:00: România U15 – Moldova U15 – CNF Buftea

Joi, 23 octombrie, ora 11:00: România U15 – Moldova U15 – Stadion Tunari”, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Lotul României Under 15 convocat de selecționerul Lucian Mezei

Portari

Matei Ene (Sepsi OSK), Emanuel Ilaș (CFR Cluj);

Fundași

Ionuț Călin (Steaua București), Ioan Ciucardel (Universitatea Craiova), Alin Pietraru (Inter | Italia), Maximilian Anghel (Universitatea Craiova), Emanuel Murgu (Rapid), Raul Buzdun (Universitatea Craiova), Ionuț Muscalu (Steaua București), Eduard Corneliu (CS Dinamo);

Mijlocași

Tudor Todea (ACS Târgu Mureș 1898), Șerban Broinaș (Inter | Italia), David Demeter (Sepsi OSK), Valentin Mantu (Fiorentina | Italia), Alin Ficău (FC Bacău), Alexandru Diniță (SC Dinamo 1948), Cristian Buică (Farul Constanța), Ianis Puți (CFR Cluj);

Atacanți

Gabriel Bud (UTA Arad), Alexander Heim (CSC Ghiroda și Giarmata Vii).

Foto: Razvan Pasarica/Sport Pictures, sportb.ro/photosport, FRF

Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
Ce au făcut Dinamo și Steaua la debutul în grupele Euro Cup. Pentru dinamoviști urmează duelul cu Barcelona!
Alexandru Urzică de la Dinamo, 6 medalii de aur la Campionatul Național! Băiatul lui Marius Urzică nu are rival în România
Dinamo și-a prezentat lotul feminin înaintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare
Presa internațională a explodat după ce Florin Prunea l-a făcut praf pe Klopp: ”Atac uluitor! S-a luat până și de aspectul său fizic. Este șocant!”
Nominalizare surpriză: „E cel mai bun antrenor din campionatul nostru!“
Veste proastă pentru Liverpool! Arne Slot a făcut anunțul la conferința de presă
PSG - Strasbourg, derby de podium în Ligue 1, de la ora 21:45 pe VOYO! Absenții lui Luis Enrique
Farul - FC Argeș, de la 20:30, primul meci al etapei 13! Duel pentru locurile de play-off
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a spânzurat

Luka Modric revine la Real Madrid

Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac

Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: "A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!"

Mihai Stoica a lămurit situația lui Mihai Popescu și a sugerat că încă un jucător va pleca: ”Gigi a hotărât!”



Presa internațională a explodat după ce Florin Prunea l-a făcut praf pe Klopp: ”Atac uluitor! S-a luat până și de aspectul său fizic. Este șocant!”
Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“
Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Asasinat! Președintele clubului unde a antrenat Florin Bratu și de unde l-a adus Dinamo pe Devis Epassy a fost împușcat mortal
„Reghe“ a primit decizia de ultima oră, după dezastrul din Kenya: anunțul Confederației Africane
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum arată acum Stadionul Regie, unde au făcut spectacol Gică Hagi, Mircea Sandu și "Gașca Nebună"
Secretul lui Gică Hagi. Unde s-a angajat "Regele" după mutarea la București 
