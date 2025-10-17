Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: ”Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă”

Alexandru Urzică, băiatul lui Marius Urzică, a reușit să câștige nu mai puțin de 6 medalii de aur la Campionatul Național de gimnastică artistică de juniori de la Lugoj.

Sportivul legitimat la Dinamo s-a impus la individual compus, sol, cal cu mânere, sărituri, paralele si bară!

”GIMNASTICĂ. Alexandru Urzică (CS Dinamo) își continuă dominația pe plan intern, reușind o performanță impresionantă la Campionatul Național de juniori de la Lugoj

Alex Urzică (14 ani), sportiv antrenat de Marius Urzică și Andrei Muntean, a dominat Naționalele de juniori la categoria J2 nivel 4:

👉locul🥇la individual compus, cu o diferență de 8 puncte față de următorul clasat

👉locul🥇la 5 aparate (sol, cal cu mânere, sărituri, paralele si bară)

👉locul🥈la inele

Alex continuă să calce pe urmele tatălui său, remarcabilul Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești.

Pentru Alex, următoarea competiție va fi Campionatul Balcanic de juniori, 2-6 noiembrie (Zadar, Croația)”, a postat CS Dinamo București.

