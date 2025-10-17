FOTO ȘI VIDEO Alexandru Urzică de la Dinamo, 6 medalii de aur la Campionatul Național! Băiatul lui Marius Urzică nu are rival în România

Alexandru Urzică de la Dinamo, 6 medalii de aur la Campionatul Național! Băiatul lui Marius Urzică nu are rival &icirc;n Rom&acirc;nia Gimnastica
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tânărul sportiv legitimat la CS Dinamo București îi calcă pe urme celebrului său tată.

TAGS:
DinamoAlexandru-Cristian IonescuAlexandru Urzicămarius urzicacs dinamo bucuresti
Din articol
  • Urzica alexandru 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alexandru Urzică, băiatul lui Marius Urzică, a reușit să câștige nu mai puțin de 6 medalii de aur la Campionatul Național de gimnastică artistică de juniori de la Lugoj.

Sportivul legitimat la Dinamo s-a impus la individual compus, sol, cal cu mânere, sărituri, paralele si bară!

”GIMNASTICĂ. Alexandru Urzică (CS Dinamo) își continuă dominația pe plan intern, reușind o performanță impresionantă la Campionatul Național de juniori de la Lugoj

Alex Urzică (14 ani), sportiv antrenat de Marius Urzică și Andrei Muntean, a dominat Naționalele de juniori la categoria J2 nivel 4:

👉locul🥇la individual compus, cu o diferență de 8 puncte față de următorul clasat

👉locul🥇la 5 aparate (sol, cal cu mânere, sărituri, paralele si bară)

👉locul🥈la inele

Alex continuă să calce pe urmele tatălui său, remarcabilul Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești. 

Pentru Alex, următoarea competiție va fi Campionatul Balcanic de juniori, 2-6 noiembrie (Zadar, Croația)”, a postat CS Dinamo București.

Rezultatele de la finalele pe aparate din cadrul Campionatului Național al Juniorilor II și I: Alexandru-Cristian Ionescu de la Dinamo și Leo Jason Trandaburu de la Corona au făcut și ei legea la categoriile lor

Juniori II Nivel 3:

Sol

Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 16.400

Medalie de argint – Boldojar Darrin-Alexandru (CSS Dinamo București) – 15.750

Medalie de bronz – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.650

Cal cu mânere

Medalie de aur – Boldojar Darrin-Alexandru (CSS Dinamo București) – 16.700

Medalie de argint – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 16.500

Medalie de bronz – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 16.400

Inele

Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 15.100 puncte

Medalie de argint – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.000 puncte

Medalie de bronz – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) și Ciobanu Călin (CSS 1 Timișoara) – 14.700 puncte

Sărituri

Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 12.300 puncte

Medalie de argint – Petrache Rareș (CSS 1 Timișoara) – 12.125 puncte

Medalie de bronz – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 12.100 puncte

Paralele

Medalie de aur – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 15.850 puncte

Medalie de argint – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.300 puncte

Medalie de bronz – Petrache Rareș (CSS 1 Timișoara) – 15.150 puncte

Bară fixă

Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 15.650

Medalie de argint – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.650

Medalie de bronz – Petrache Rareș (CSS 1 Timișoara) – 15.400

Juniori II Nivel 4: 

Sol

Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 12.400

Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 12.000

Medalie de bronz – Măneciu Iustin-Andrei (CSA Steaua București) – 10.250

Cal cu mânere

Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 12.200 puncte

Medalie de argint – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 10.800 puncte

Medalie de bronz – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 9.800 puncte

Inele

Medalie de aur – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.500 puncte

Medalie de argint – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 10.050 puncte

Medalie de bronz – Sevilla Torres Lucas Antonio (CSS 1 Timișoara) – 9.550 puncte

Sărituri

Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 11.675 puncte

Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.875 puncte

Medalie de bronz – Sevilla Torres Lucas Antonio (CSS 1 Timișoara) – 10.850 puncte

Paralele

Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 11.100

Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.700

Medalie de bronz – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 10.500

Bară fixă

Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 11.150

Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.850

Medalie de bronz – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 9.950

Juniori I Nivel 5:

Sol

Medalie de aur – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 12.550 puncte

Medalie de argint – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 12.450 puncte

Medalie de bronz – Aioanei Robert-Andrei (CSM Reșița) – 11.400 puncte

Cal cu mânere

Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 12.100 puncte

Medalie de argint – Aioanei Robert-Andrei (CSM Reșița) – 11.150 puncte

Medalie de bronz – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 10.450 puncte

Inele

Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 10.650 puncte

Medalie de argint – Aioanei Robert-Andrei (CSM Reșița) – 10.550 puncte

Medalie de bronz – Dina Mihai (CSA Steaua București) – 10.550 puncte

Sărituri

Medalie de aur – Dina Mihai (CSA Steaua București) – 12.500

Medalie de argint – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 11.800

Medalie de bronz – Titi Andrei-Alexandru (CSM Reșița) – 11.575

Paralele

Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 12.350

Medalie de argint – Titi Andrei-Alexandru (CSM Reșița) – 11.050

Medalie de bronz – Blidaru Alexandru-Octavian (CSS Sibiu) – 11.000

Bară fixă

Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 10.500

Medalie de argint – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 10.150

Medalie de bronz – Titi Andrei-Alexandru (CSM Reșița) – 10.000

Rezultatele de la individual compus din cadrul Campionatului Național al Juniorilor II și I

La Individual Compus Junior II Nivel 3 

Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 92.850 puncte

Medalie de argint – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 91.000 puncte

Medalie de bronz – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 90.750 puncte

La Individual Compus Junior II Nivel 4 

Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 68.600 puncte

Medalie de argint – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 60.500 puncte

Medalie de bronz – Sevilla Torres Lucas Antonio (CSS 1 Timișoara) – 60.100 puncte

La Individual Compus Junior I Nivel 5 

Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 68.350 puncte

Medalie de argint – Torcică Sebastian (CSS Sibiu) – 67.250 puncte

Medalie de bronz – Dina Mihai (CSA Steaua București) – 66.850 puncte

Info și foto: Federația Română de Gimnastică, CS Dinamo București

Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, a împlinit 50 de ani luna trecută

Pe 30 septembrie 2025 marele nostru gimnast Marius Urzică a împlinit 50 de ani.

Clubul Dinamo i-a dedicat o postare, alături de ceilalți sărbătoriți ai zilei din Ștefan cel Mare:

”👉Marius URZICĂ (gimnastică – n.1975) - singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești, titlu câștigat în Sydney 2000 la cal cu mânere, triplu medaliat cu aur la mondiale și la europene”.

Marius Urzică a participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice - la Atlanta 1996, Sydney 2000 şi Atena 2004. La toate a urcat pe podium. Triumful de la Sydney 2000 i-a adus aurul olimpic la cal cu mânere şi l-a acoperit de glorie. 

El este ultimul gimnast din lume care a primit nota 10.00 la cal cu mânere. Are în palmares 16 medalii la marile competiţii: o medalie de aur, două de argint şi una de bronz Jocurile Olimpice (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004). 

Are trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale (1994, 1995, 1999, 2001, 2002) şi cinci medalii de aur şi două de argint la Campionatele Europene (1994, 2000, 2002, 2004, 2005).

Marius Urzică îl antrenează acum pe fiul său, Alex

După cariera de sportiv, Marius Urzică a devenit antrenor şi, după o perioadă în care a activat în străinătate, s-a întors acasă pentru a ajuta lotul olimpic al României.

Cel mai ambiţios elev al marelui Marius Urzică este chiar Alex, fiul său, care i-a moştenit nu doar talentul, ci şi dorinţa de victorie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo și-a prezentat lotul feminin &icirc;naintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare
Dinamo și-a prezentat lotul feminin înaintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare
Ce au făcut Dinamo și Steaua la debutul &icirc;n grupele Euro Cup. Pentru dinamoviști urmează duelul cu Barcelona!
Ce au făcut Dinamo și Steaua la debutul în grupele Euro Cup. Pentru dinamoviști urmează duelul cu Barcelona!
ULTIMELE STIRI
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Ungurii, cu ochii pe Rom&acirc;nia, Oli &bdquo;fierbe&ldquo;, iar &bdquo;Reghe&ldquo; e prins &icirc;n haosul din Kenya
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Ungurii, cu ochii pe România, Oli „fierbe“, iar „Reghe“ e prins în haosul din Kenya
Asasinat! Președintele clubului unde a antrenat Florin Bratu și de unde l-a adus Dinamo pe Devis Epassy a fost &icirc;mpușcat mortal
Asasinat! Președintele clubului unde a antrenat Florin Bratu și de unde l-a adus Dinamo pe Devis Epassy a fost împușcat mortal
Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: &rdquo;Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă&rdquo;
Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: ”Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă”
Becali aruncă &bdquo;bomba&ldquo;: Varga pune la CFR un președinte &bdquo;abonat&ldquo; la titlu. &bdquo;E meseriaș!&ldquo;
Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“
Cum arată ultimele meciuri dintre Dinamo și Rapid. Duminică are loc main event-ul etapei!
Cum arată ultimele meciuri dintre Dinamo și Rapid. Duminică are loc main event-ul etapei!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a sp&acirc;nzurat

Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a spânzurat

Luka Modric revine la Real Madrid

Luka Modric revine la Real Madrid

Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: c&acirc;t a primit după ce a c&acirc;știgat litigiul cu Damac

Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid

Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!

Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: "A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!"



Recomandarile redactiei
Becali aruncă &bdquo;bomba&ldquo;: Varga pune la CFR un președinte &bdquo;abonat&ldquo; la titlu. &bdquo;E meseriaș!&ldquo;
Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“
Real Madrid l-a &icirc;ncărcat pe Mbappe cu o &rdquo;bestie&rdquo; de 100.000&euro;: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are &icirc;nsă permis!
Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Asasinat! Președintele clubului unde a antrenat Florin Bratu și de unde l-a adus Dinamo pe Devis Epassy a fost &icirc;mpușcat mortal
Asasinat! Președintele clubului unde a antrenat Florin Bratu și de unde l-a adus Dinamo pe Devis Epassy a fost împușcat mortal
Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: &rdquo;Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă&rdquo;
Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: ”Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă”
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu &icirc;n doar două cuvinte
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu în doar două cuvinte
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Alex Urzică, juniorul fără frică! Medalie de AUR și calificare &icirc;n 5 finale pe aparate pentru fiul marelui campion Marius Urzică
Alex Urzică, juniorul fără frică! Medalie de AUR și calificare în 5 finale pe aparate pentru fiul marelui campion Marius Urzică
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine rom&acirc;nești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu m&acirc;nere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Valeria Răcilă și Marius Urzică, &icirc;n clubul select al marilor sportivi rom&acirc;ni: decizia COSR &icirc;n cazul lor
Valeria Răcilă și Marius Urzică, în clubul select al marilor sportivi români: decizia COSR în cazul lor
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
CITESTE SI
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu &icirc;nalte distincții

stirileprotv Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Trump face o dezvăluire despre Putin: &rdquo;Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele&rdquo;

stirileprotv Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

stirileprotv Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!