Alexandru Urzică, băiatul lui Marius Urzică, a reușit să câștige nu mai puțin de 6 medalii de aur la Campionatul Național de gimnastică artistică de juniori de la Lugoj.
Sportivul legitimat la Dinamo s-a impus la individual compus, sol, cal cu mânere, sărituri, paralele si bară!
”GIMNASTICĂ. Alexandru Urzică (CS Dinamo) își continuă dominația pe plan intern, reușind o performanță impresionantă la Campionatul Național de juniori de la Lugoj
Alex Urzică (14 ani), sportiv antrenat de Marius Urzică și Andrei Muntean, a dominat Naționalele de juniori la categoria J2 nivel 4:
👉locul🥇la individual compus, cu o diferență de 8 puncte față de următorul clasat
👉locul🥇la 5 aparate (sol, cal cu mânere, sărituri, paralele si bară)
👉locul🥈la inele
Alex continuă să calce pe urmele tatălui său, remarcabilul Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești.
Pentru Alex, următoarea competiție va fi Campionatul Balcanic de juniori, 2-6 noiembrie (Zadar, Croația)”, a postat CS Dinamo București.
Rezultatele de la finalele pe aparate din cadrul Campionatului Național al Juniorilor II și I: Alexandru-Cristian Ionescu de la Dinamo și Leo Jason Trandaburu de la Corona au făcut și ei legea la categoriile lor
Juniori II Nivel 3:
Sol
Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 16.400
Medalie de argint – Boldojar Darrin-Alexandru (CSS Dinamo București) – 15.750
Medalie de bronz – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.650
Cal cu mânere
Medalie de aur – Boldojar Darrin-Alexandru (CSS Dinamo București) – 16.700
Medalie de argint – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 16.500
Medalie de bronz – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 16.400
Inele
Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 15.100 puncte
Medalie de argint – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.000 puncte
Medalie de bronz – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) și Ciobanu Călin (CSS 1 Timișoara) – 14.700 puncte
Sărituri
Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 12.300 puncte
Medalie de argint – Petrache Rareș (CSS 1 Timișoara) – 12.125 puncte
Medalie de bronz – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 12.100 puncte
Paralele
Medalie de aur – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 15.850 puncte
Medalie de argint – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.300 puncte
Medalie de bronz – Petrache Rareș (CSS 1 Timișoara) – 15.150 puncte
Bară fixă
Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 15.650
Medalie de argint – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 15.650
Medalie de bronz – Petrache Rareș (CSS 1 Timișoara) – 15.400
Juniori II Nivel 4:
Sol
Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 12.400
Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 12.000
Medalie de bronz – Măneciu Iustin-Andrei (CSA Steaua București) – 10.250
Cal cu mânere
Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 12.200 puncte
Medalie de argint – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 10.800 puncte
Medalie de bronz – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 9.800 puncte
Inele
Medalie de aur – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.500 puncte
Medalie de argint – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 10.050 puncte
Medalie de bronz – Sevilla Torres Lucas Antonio (CSS 1 Timișoara) – 9.550 puncte
Sărituri
Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 11.675 puncte
Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.875 puncte
Medalie de bronz – Sevilla Torres Lucas Antonio (CSS 1 Timișoara) – 10.850 puncte
Paralele
Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 11.100
Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.700
Medalie de bronz – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 10.500
Bară fixă
Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 11.150
Medalie de argint – Costache Răzvan-Matei (CSA Steaua București) – 10.850
Medalie de bronz – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 9.950
Juniori I Nivel 5:
Sol
Medalie de aur – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 12.550 puncte
Medalie de argint – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 12.450 puncte
Medalie de bronz – Aioanei Robert-Andrei (CSM Reșița) – 11.400 puncte
Cal cu mânere
Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 12.100 puncte
Medalie de argint – Aioanei Robert-Andrei (CSM Reșița) – 11.150 puncte
Medalie de bronz – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 10.450 puncte
Inele
Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 10.650 puncte
Medalie de argint – Aioanei Robert-Andrei (CSM Reșița) – 10.550 puncte
Medalie de bronz – Dina Mihai (CSA Steaua București) – 10.550 puncte
Sărituri
Medalie de aur – Dina Mihai (CSA Steaua București) – 12.500
Medalie de argint – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 11.800
Medalie de bronz – Titi Andrei-Alexandru (CSM Reșița) – 11.575
Paralele
Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 12.350
Medalie de argint – Titi Andrei-Alexandru (CSM Reșița) – 11.050
Medalie de bronz – Blidaru Alexandru-Octavian (CSS Sibiu) – 11.000
Bară fixă
Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 10.500
Medalie de argint – Kiss Zeno-Darius (CSS Lugoj) – 10.150
Medalie de bronz – Titi Andrei-Alexandru (CSM Reșița) – 10.000
Rezultatele de la individual compus din cadrul Campionatului Național al Juniorilor II și I
La Individual Compus Junior II Nivel 3
Medalie de aur – Leo Jason Trandaburu (CSM Corona Brașov) – 92.850 puncte
Medalie de argint – Petre Darius Emanuel (CSA Steaua București) – 91.000 puncte
Medalie de bronz – Durbălau Eric-Ștefan (CSS Brașovia) – 90.750 puncte
La Individual Compus Junior II Nivel 4
Medalie de aur – Urzică Marius-Alexandru (CS Dinamo București) – 68.600 puncte
Medalie de argint – Tătar Andres-Mihai (CSS Lugoj) – 60.500 puncte
Medalie de bronz – Sevilla Torres Lucas Antonio (CSS 1 Timișoara) – 60.100 puncte
La Individual Compus Junior I Nivel 5
Medalie de aur – Ionescu Alexandru-Cristian (CSS Dinamo București) – 68.350 puncte
Medalie de argint – Torcică Sebastian (CSS Sibiu) – 67.250 puncte
Medalie de bronz – Dina Mihai (CSA Steaua București) – 66.850 puncte
Info și foto: Federația Română de Gimnastică, CS Dinamo București
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, a împlinit 50 de ani luna trecută
Pe 30 septembrie 2025 marele nostru gimnast Marius Urzică a împlinit 50 de ani.
Clubul Dinamo i-a dedicat o postare, alături de ceilalți sărbătoriți ai zilei din Ștefan cel Mare:
”👉Marius URZICĂ (gimnastică – n.1975) - singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești, titlu câștigat în Sydney 2000 la cal cu mânere, triplu medaliat cu aur la mondiale și la europene”.
Marius Urzică a participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice - la Atlanta 1996, Sydney 2000 şi Atena 2004. La toate a urcat pe podium. Triumful de la Sydney 2000 i-a adus aurul olimpic la cal cu mânere şi l-a acoperit de glorie.
El este ultimul gimnast din lume care a primit nota 10.00 la cal cu mânere. Are în palmares 16 medalii la marile competiţii: o medalie de aur, două de argint şi una de bronz Jocurile Olimpice (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004).
Are trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale (1994, 1995, 1999, 2001, 2002) şi cinci medalii de aur şi două de argint la Campionatele Europene (1994, 2000, 2002, 2004, 2005).
Marius Urzică îl antrenează acum pe fiul său, Alex
După cariera de sportiv, Marius Urzică a devenit antrenor şi, după o perioadă în care a activat în străinătate, s-a întors acasă pentru a ajuta lotul olimpic al României.
Cel mai ambiţios elev al marelui Marius Urzică este chiar Alex, fiul său, care i-a moştenit nu doar talentul, ci şi dorinţa de victorie.