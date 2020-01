Florin Andone revine la Galatasaray! Fatih Terim a insistat ca atacantul sa ramana in Turcia! Cand va fi pe teren romanul si ce spune despre meciul cu Islanda

Florin Andone va reveni la Galatasaray.

Andone s-a accidentat la inceputul lunii noiembrie a anului trecut si de atunci nu a mai evoluat niciun minut. Romanul este pregatit sa revina si o va face la Galatasaray.

Englezii de la Brighton au dorit sa il readuca inapoi, dar Fatih Terim a insistat ca Andone sa isi duca imprumutul la capat. Imprumutul romanului la Galatasaray expira la vara.

"Saptamana viitoare ma intorc la Galatasaray, sunt aproape de antrenamente si sper ca in luna februarie sa joc. Ma simt mult mai bine dupa 2 luni si o saptamana de recuperare. Mai am nevoie cred de 2-3 saptamani ca sa revin la antrenamente cu echipa si sa fiu apt de joc. Ma gandesc foarte mult la recuperarea mea, in fiecare zi am cate 4 sesiuni: 2 de fizioterapie si 2 de antrenament personal. Totul decurge foarte bine, ma simt foarte bine, sunt ok si genuchiul raspunde foarte bine. Imi doresc din toata inima sa ma recuperez bine, sa nu mai am probleme pe viitor. Asta a fost o problema destul de grava", a spus Florin Andone pentru sport.ro.

Florin Andone revine pana la meciul cu Islanda din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020

Andone spera sa prinda minute, pentru a putea fi convocat din nou la echipa nationala. Romania o va intalni pe Islanda pe 26 martie:

"Poate in luna febriarie o sa fiu apt de joc, pot sa am si eu minute si de ce nu in luna martie sa fiu convocat la echipa nationala din nou. Va fi o miza foarte mare. Cu totii ne dorim sa ne calificam, nu am avut rezultatele asteptate, dar mai avem o sansa si trebuie sa incercam sa jucam bine. Trebuie sa ne impunem, sa castigam meciul cu Islanda, nu trebuie sa ne gandim deja la al doilea. Mi-as dori din toata inima sa ne calificam si sa fim la EURO", a mai spus Andone.

"Am fost criticat pentru ca nu am dat goluri la nationala"

Florin Andone are 2 reusite in tricoul echipei nationale si spune ca simte presiunea cand vine la lot si spune ca mereu simte ca va inscrie. Orice gol pe care il da in tricoul nationalei este o usurare pentru el si il face sa joace mai dezinvolt:

"Toata lumea stie, am numai 2 goluri la echipa nationala. Cam tot timpul am fost criticat pentru ca nu am dat goluri la echipa nationala. Pentru mine este foarte multa presiune tot timpul cand joc pentru echipa nationala pentru ca mereu simt: <Asta e meciul, asta e meciul. Trebuie sa dau gol!> Pentru mine orice gol la nationala este foarte important si m-ar usura in jocul pe care as putea sa-l practic la echipa nationala. Daca as da golul calificarii ar fi un vis, ar fi ceva de nedescris. Imi doresc sa ne calificam, nu conteaza cine da golul. M-as bucura pentru George (n.r. Puscas), pentru Claudiu (n.r. Keseru), pentru oricine. Important este sa ne calificam, sa fim acolo si sa avem parte de o experienta asa cum am avut-o acum 4 ani. Ar fi frumos pentru intreaga tara sa se simta multumiti de noi si sa ne ajute sa fim acolo, sa fie alaturi de noi", a mai spus atacantul.