FEROE - ROMANIA, SAMBATA 19:00, PRO TV | Keseru este la al patrulea meci impotriva feroezilor, dar unul i-a ramas in memorie: "Imi aduc aminte de acel meci de la Ploiesti"

FEROE - ROMANIA se joaca sambata la 19:00, in direct la PRO TV!

Claudiu Keseru este la al patrulea meci pentru echipa nationala in care joaca impotriva celor din Insulele Feroe:

"Este al patrulea meci pentru mine impotriva lor. Intotdeauna am abordat meciurile foarte serios, fara sa ii neglijam, fara sa le negllijam aspectele pozitive si incercam sa profitam la maxim de greserile pe care le fac. Pana acum am facut-o foarte bine, dar imi aduc aminte de acel meci de la Ploiesti castigat cu 1-0 in care Pantilimon a scos un sut extraordinar in minutul 91. Trebuie sa fim determinati, constienti de calitatile noastre, increzatori, sa avem grija sa le contracaram punctele forte", a spus Keseru intr-un interviu acordat celor de la frf.

Romania va juca in niste conditii dificile: terenul sintetic si vremea foarte rece un pericol pentru tricolori

"E clar ca nu sunt conditiile optime, dar avand o cariera lunga ne-am adaptat la situatiile intalnite. E clar ca atunci cand e foarte frig, muschii necesita o incalzire mult mai profunda si mai lunga pentru a preveni anumite accidentari, dar mai departe in momentul in care suntem pe teren la adrenalina existenta si determinarea extrem de mare nu se mai simte si turezi motoarele la maxim", a mai zis atacantul.

Keseru este unul dintre veteranii echipei, majoritatea ochilor fiind indreptati catre noua generatie:

"Ma simt batran, dar as tine sa ii laud pe cei din noul val pentru ca s-au adaptat foarte bine. Nu se simte nicio diferenta, dialogul este foarte usor. Chiar imi place si ma bucur ca aceasta generatie a reusit sa se integreze foarte rapid si sa aiba performanta pentru ca nu trebuie sa uitam, sunt mult dintre ei care deja joaca si este de laudat acest lucru", a incheiat Keseru.