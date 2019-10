"Botez" unic la nationala Braziliei! "Nu am zburat niciodata la clasa I". Povestea debutantului care le-a provocat lui Neymar si coechipierilor o criza de ras VIDEO

Momente amuzante in cantonamentul Braziliei, unde un debutant si-a amuzat colegii cu o intamplare hilara.

Desi a remizat rusinos cu nationala Senegalului, scor 1-1, nationala Braziliei gaseste motive sa zambeasca. Jucatorii sunt cei care anima mesele din cantonamente si creeaza o atmosfera placuta. Dupa meci, a iesit la iveala un filmulet cu debutantul Matheus Henrique, care se afla la prima selectie, in care povesteste o intamplare amuzanta petrecuta in avion.

"Nu am mai zburat niciodata la clasa I. Eram langa Cebola, iar in avion era intuneric. Apoi, insotitoarea de zbor a venit si avea ceva pe o tava. A folosit un cleste de paine sa il imparta, a dat tuturor, mi-a dat si mie. Am luat acel lucru si am vazut ca era cald.

Am crezut ca este Tapioca (mancare traditionala), am muscat o data si, cand m-am intors sa vorbesc cu Cebola, el se stergea pe fata cu el", a povestit Mateus Hernique.

Mijlocasul in varsta de 21 de ani a celor de la Sao Paulo si-a amuzat copios colegii, care au ras cu lacrimi.

GENTE! HAHAHAHAHAHA ???????????? E essa história hilária que Matheus Henrique contou no trote da Seleção? Veja o que os outros novatos fizeram antes dos amistosos do Brasil contra Senegal e Nigéria, em Singapura ➡️ https://t.co/pbaLjmjV0Q pic.twitter.com/LZ1TL1KfS2 — globoesportecom (@globoesportecom) October 10, 2019