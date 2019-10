Firmino 1-1 Mane! Brazilia s-a chinuit cu Senegal la meciul 100 al lui Neymar in nationala Selecao. VIDEO

Nationala Braziliei nu gaseste victoria de 3 meciuri, dupa infrangerea suferita cu Peru, echipa lui Neymar a remizat cu Senegal, scor final 1-1. Selectionerul Braziliei a aliniat cel mai bun 11 impotriva Senegalului lui Mane, insa nu s-a putut impune.

Roberto Firmino a deschis scorul inca din minutul 9 al partidei, dupa o centrare primita de la Gabriel Jesus. Atacantul celor de la Liverpool a trimis un lob peste Gomis. Senegal a egalat inainte de finalul primei reprize printr-un penalty obtinut de colegul de atac al lui Firmino, Sadio Mane, dupa ce Marquinhos l-a faultat in careu. Cel care a transformat penalty-ul si a stabilit scorul final a fost Diedhiou.

Neymar nu a avut noroc in partida care era menita sa ii sarbatoreasca meciul 100 la nationala Braziliei. Atacantul celor de la PSG a fost titular, insa nu a reusit sa iasa in evidenta. Neymar a devenit cel mai tanar jucator care a atins borna de 100 de aparitii pentru nationala Braziliei.

Neymar becomes the youngest player ever to reach 100 caps for Brazil ???????????? pic.twitter.com/1jy5BvApGp