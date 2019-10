Nu e Ianis, Man sau Coman! Un singur roman a prins TOP 60 cei mai buni tineri fotbalisti DIN LUME

Un singur roman a prins topul celor mai buni 60 tineri jucatori din lume.

Jurnalistii de la TheGuardian au realizat o lista a celor mai buni 60 tineri jucatori ai lumii, iar Romania are un singur reprezentant. Si nu e vorba despre Ianis Hagi, Florinel Coman sau Dennis Man.

Catalin Cirjan e pustiul care le-a atras atentia englezilor. E drept, Cirjan joaca la juniorii lui Arsenal.

Nascut pe 1 decembrie 2002, Catalin Cirjan a jucat in sezonul trecut la Viitorul Domnesti in liga a 3-a, fiind unul dintre cei mai interesanti juniori romani. El a fost la un stagiu de pregatire si cu Inter Milano si urma sa ajunga la Arsenal inca din urma cu un an. O accidentare a amanat mutarea.