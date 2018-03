Fericire MAXIMA pentru Mitrita dupa debut: "Sper sa joc si contra Suediei pe Oblemenco, ar fi minunat!" VIDEO

Alex Mitrita a debutat la nationala de seniori si a reusit o pasa superba de gol.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

"Sunt foarte fericit ca am castigat. Ne-am dorit sa castigam, am avut atitudine buna. Sunt bucuros si pentru mine, am dat pasa de gol la debut. Dar important e ca i-am facut pe cei de acasa mandri.

Imi doream aceasta convocare, am facut-o la juniori de multe ori, sunt foarte fericit ca am debutat si ca am castigat.

M-as bucura enorm sa joc titular acasa la mine, unde am crescut in Craiova, pe Ion Oblemenco. Dar nu conteaza cat voi juca, daca intre sper sa o fac cat mai bine. Nu am avut emotii, iubesc fotbalul, o fac din placere, din mandrie pentru aceste culori. A fost mandrie imensa cand am debutat si sper sa o fac bine in continuare", a spus Alex Mitrita la PROX.