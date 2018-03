GIGANTUL Levy, SENZATIE pe retelele de socializare! Debut la 32 la nationala dupa ce a jucat fotbal pe plaja! FOTO

Selectionerul israelian a facut doua schimbari la pauza meciului cu Romania, la scorul de 0-0. El l-a introdus pe noul numar 9 al nationalei din Israel, Maccabi Netanya, in varsta de 32 de ani, debutant. El joaca la echipa care joaca pe stadionul care a gazduit amicalul dintre Romania si Israel.

Levy a atras imediat atentia cu fizicul sau impresionat, dar pe teren a aratat ca tehnica il ajuta sa compenseze. Pentru Maccabi Netanya, Edan are un palmares bun: 46 de goluri in 113 partide.

Inainte sa debuteze la nationala de seniori din Israel, Levy a jucat doua meciuri pentru nationala de fotbal pe plaja.

Israel vs Romania. The XXL version. BRILLIANT. pic.twitter.com/9FVRDNH8Hy

32-year-old Eran Levy making his debut for Israel vs Romania ???????????????????????? (via @Emishor) pic.twitter.com/mxKCZ5QmmT