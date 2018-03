Contra, mutari inspirate, victorie cu Israel dupa 22 de ani: "Am avut o reactie de echipa puternica!"

Romania - Suedia, pe noul Oblemenco, se joaca marti, de la 21:30, in direct la PRO TV

Romania a invins pentru prima data Israel, dupa o pauza de 22 de ani, iar Cosmin Contra spune ca cea mai buna veste e ca am reusit sa revenim dupa ce am fost condusi cu 1-0.

Contra a mutat inspirat imediat dupa primirea golului - i-a introdus in teren pe Stanciu, Chipciu si Mitrita, jucatori decisivi pe final de meci.

"O prima repriza pe care am controlat-o. Dupa inscrierea golului am pierdut un pic din viteza, aveam nevoie de schimbari care sa ne aduca viteza."

"Am avut o reactie de echipa puternica, am dat doua goluri. Am si suferit in prelungiri, e drept. Israelul e o echipa buna, in ultimul timp n-au reusit sa ii batem."

"Un lucru pozitiv e ca am reusit sa revenim dupa ce am primit gol", a spus Contra la PRO X.