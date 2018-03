Stanciu a anuntat ca se INSOARA dupa reusita superba cu Israel: "Dedic golurile viitoarei mele sotii!" VIDEO

Nicolae Stanciu a intrat pe teren si a marcat un gol superb cu Israel.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Stanciu e fericit ca a ajuns la 20 de selectii la nationala, performanta sarbatorita cu o torpila in poarta adversa. Stanciu le-a dedicat golul apropiatilor, dar mai ales viitoarei sale sotii.

"Ma bucur ca am reusit sa castigam, era important pentru noi, pentru moralul nostru. O sa ne astepta un meci mult mai greu acasa cu Suedia. Cand am mingea la 20 de metri, la 16 metri de poarta adversa, mereu incerc sa sutez si cred ca e una din calitatile mele foarte bune. Ma bucur ca am marcat azi.

Inainte treageam mai mult la poarta, si acum imi place, dar nu o fac la fel de des pentru ca in unele meciuri mai nou joc si o pozitie mai retrasa. Important e ca am castigat, nu ca am marcat eu.

Am intrat cu pofta de joc, de fiecare data cand vin la nationala vreau sa joc pentru tara mea. A fost un teren senzational de bun si orice fotbalist si-ar dori sa joace pe o asemenea suprafata.

Mie imi pare bine ca ma reusit sa intru bine, ca am intrat in joc, e al 20-lea la nationala, sunt mandru de lucrul asta. Ma bucura doar victoria, nu ca se spune ca am fost cel mai bun de pe teren.

Majoritatea golurilor le dedic viitoarei mele sotii, dar sunt si pentru bunica mea, familie, pentru cei apropiati si cei care ma sustin neconditionat.

E foarte bine ca am castigat, ne asteapta meci greu cu Suedia. Suntem constienti de meicurile urmatoare, urmeaza Cupa Natiunilor, ne putem califica la EURO. ASta conteaza cel mai mult, avem mai multe sanse sa mergem la EURO, iar acum ar fi o dezamagire incredibila sa ratam calificarea", a spus Stanciu la PROX.