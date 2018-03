"De 20 de ani mintim oamenii ca e un nou inceput!" Reactia lui Tucudean dupa scarita SUPERBA cu Israel. VIDEO

Tucudean a reusit primul gol la nationala de cand e Contra selectioner.

Romania s-a impus cu 2-1 in Israel, dupa ce a fost condusa. Tucudean a reusit sa inscrie cu o scarita eleganta, in urma unei pase excelente de la Mitrita.

"Pacat ca nu am reusit sa marcam in prima repriza. Am intrat bine de pe banca si am reusit sa intoarcem rezultatul.

Echipele se tatoneaza putin la inceput, apoi s-a dat drumul la joc. A fost foarte frumoasa faza lui Mitrita, am simtit bine, portarul lor a ezitat sa iasa si am inscris.

Daca sunt aici eu zic ca merit sa joc. Avem jucatori buni, nu e concurs intre noi, e bine sa fim cat mai multi. Nu pot sa spun ca e un nou inceput, tot mintim oamenii ca e un nou inceput. Talent avem, dorinta la fel, trebuie sa muncim si sa avem rezultate.

Antrenorul decide daca voi fi titular cu Suedia. Ei au o echipa masiva cu alt stil de joc, trebuie sa ne inchidem bine si sa plecam pe contraatac", a spus Tucudean la PROX.