Meci pentru o generatie! Romania lui Matan si Morutan poate visa la EURO U19, daca va bate diseara si Suedia, de la 19:30

Meciul Romaniei din cadrul Turului de Elia U19 se va desfasura azi, de la ora 19:30, pe stadionul Ilie Oana.

Joi dimineata, tricolorii au fost impartiti in doua grupe la sesiunea de antrenament. Jucatorii care au evoluat in victoria cu Serbia de miercuri seara au efectuat un antrenament special de refacere in sala de forta din cadrul cantonamentului din Mogosoaia. Ceilalti jucatori s-au antrenat pe terenul sintetic de la Buftea.





Romania a castigat miercuri seara cu scorul de 4-0 cu Serbia, prin golurile lui Alexandru Matan ( 20', 61'), Olimpiu Morutan (23') si Tudor Baluta (55') si ocupa prima pozitie in clasamentul Grupei 4.

Sansele Romaniei de a se califica la turneul final care se va disputa in Finlanda sunt foarte mari daca Morutan & Co vor castiga si astazi. Doar locul 1 va merge direct la EURO. Turneul va avea loc in perioada 16-29 iulie 2018, iar tragerea la sorti pentru faza grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 30 mai.

Singura calificare a Romaniei la un Campionat European la aceasta categorie de varsta dateaza din 2011, cand Romania s-a calificat direct din postura de echipa gazda.

Lotul Romaniei de la Turneul de Elita



Portari: Andrei Vlad (FCSB), Alexandru Costache (Concordia Chiajna), Marian Aioani (Chindia Targoviste)

Fundasi: Vladimir Screciu (CS U Craiova), Tudor Baluta (FC Viitorul), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Robert Neciu (FC Viitorul), Andrei Trusescu (AS Roma/Italia), Denis Harut (ACS Poli Timisoara)

Mijlocasi: Vlad Dragomir (Arsenal FC/Anglia), Radu Boboc (FC Viitorul), Marco Dulca (Swansea/Tara Galilor), Rares Lazar (CS Mioveni), Liviu Gheorghe (Dinamo Bucuresti), Claudiu Micovschi (Genoa FC/Italia), Olimpiu Morutan (FC Botosani), Alexandru Matan (FC Viitorul), George Merloi (Rennes/Franta)

Atacanti: Denis Dragus (FC Viitorul), Andrei Sintean (Slavia Praga/Cehia), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucuresti)

Clasamentul Grupei 4 dupa primele meciuri

1. Romania - 3p(4-0)

2. Suedia - 1p (0-0)

3. Ucraina - 1p (0-0)

4. Serbia - 0p (0-4)