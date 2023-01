Revenire în forță în Superliga! Fotbalistul tras pe linie moartă de antrenor se întoarce în echipă

Tras pe linie moartă de Ilie Poenaru, pe când acesta a ocupat banca tehnică a „Bătrânei Doamne”, Claudiu Keșeru este convis că lucrurile vor sta altfel sub comanda lui Laszlo Balint și se așteaptă să devină om de bază la echipă.

„Sper să am acelaşi impact pe care l-am avut de când am început să joc. Bineînţeles, cu orice contribuţie pe care o pot avea la ridicarea echipei din acea zonă.

(n.r. - ce s a schimbat?) Probabil energiile, asta am simţit în momentul în care a fost această schimbare. Din punct de vedere al conştientizării situaţiei, al profesionalismului, s-a văzut o schimbare la toate capitolele.

Cu ce realizăm acum, cu o vreme mai bună care să ne asigure terenul în condiţii practicabile, cred că vom avea rezultate mai bune. Un loc 8-10 ar fi ok.

Am muncit suplimentar, pentru că ştiam că dacă va interveni o schimbare, nimeni nu va aştepta să intru în formă. În momentul în care se producea schimbarea, eu trebuia să fiu la turaţie maximă. Am reuşit, am înscris cinci goluri în două luni, am revenit cât de cât la statistica mea normală”, a spus Keșeru la plecarea echipei UTA în cantonamentul de iarnă.

Balint a anunțat ce planuri are cu Keșeru

Laszlo Balint a anunțat că își dorește să-l „revitalizeze” pe Claudiu Keșeru, omul pe care Ilie Poenaru nu l-a utilizat decât pe final în meciurile UTA-ei.

„Claudiu Keseru este un nume important în forbalul românesc aflat sub contract cu UTA, iar eu am sarcina să încerc să-l folosesc la potențial său maxim.

Aș vrea să fie un nou început și pentru Claudiu, chiar dacă suntem în mijlocul campionatului și el are deja un mic istoric la această echipă”, a spus Laszlo Balint - mai multe detalii AICI.

Claudiu Keșeru a semnat cu UTA Arad la începutul lui iulie 2022 și a strâns, până acum, un singur gol și o singură pasă decisivă în 13 apariții, însă doar 384 de minute a fost atacantul utilizat pentru formația de pe Francisc von Neuman.