EXCLUSIV | "E frumos, isi face freza!" Declaratie geniala a lui Man inaintea socului cu Haaland! Ce a putut sa spuna

Dennis Man (22 ani) a revenit la nationala Romaniei sub comanda lui Mirel Radoi!

Golgheterul din Liga 1 a fost titular in amicalul cu Belarus si desi nu a inscris, si-a aratat calitatile la cateva faze in careul adversarilor. La finalul partidei, Dennis Man a vorbit despre revenirea la nationala mare, dar si despre regretul ca nu poate ajuta nationala de tineret in meciul decisiv cu Danemarca U21.



"Un moment frumos, ma bucur ca sunt alaturi de baieti, ce pot sa spun mai mult, sunt fericit si sper ca de acum inainte sa fiu prezent la nationala.

Nu e problema ca nu am reusit sa marchez, important e ca a castigat echipa, am facut o prima repriza foarte buna, in a doua ne-am relaxat putin, e normal, dar per total a fost un meci bun.

Ne bucuram ca am evoluat si eu si Tanase in aceasta seara, sper ca am facut-o bine si de la meciul urmator sa dam mult mai mult decat in meciul acesta.

Ma simt bine in dreapta, m-am obisnuit cu postul, dar pot evolua si atacant si in spatele atacantului, important e sa imi ajut echipa.

Intr-un fel imi pare rau ca nu sunt alaturi de tineret, imi doream foarte mult sa fiu cu ei, am jucat toate meciurile acolo, dar pe de alta parte sunt fericit ca sunt aici. Orice jucator isi doreste sa evolueze la nationala", a spus Dennis Man la finalul meciului.

"Prefer sa castig titlul cu FCSB, apoi un transfer!"

Intrebat daca se gandeste ca ar putea prinde un transfer bun in cazul unor prestatii foarte bune la nationala, Man a raspuns sincer.

"Nu ma gandesc la transfer, nu e un target, incerc sa cresc de la meci la meci, evolutiile mele sa fie cat mai bune.

As prefera mai degraba sa castig titlul cu FCSB, iar apoi sa iau o decizie foarte buna pentru mine si viitorul meu", a spus extrema.

Pe final, jucatorul FCSB-ului a fost intrebat despre duelul cu Erling Haaland si daca ii este frica de intalnirea cu starul lui Dortmund.

"Nu imi e frica de Haaland, vad ca isi face freza, asa e frumos, nu am de ce sa imi fie frica. Glumesc. Stim cu totii, e un jucator extrem de bun care evolueaza intr-un campionat foarte puternic, tot respectul pentru el. Il apreciem", a adaugat Dennis Man.