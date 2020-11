Dennis Man e pregatit sa faca pasul in fotbalul mare! VIDEOCLIP SENZATIONAL cu atacantul FCSB-ului: discurs motivational de mare STAR

Dennis Man a fost in centrul atentiei dintr-un videoclip motivational.

Dennis Man, golgheterul FCSB-ului si al Ligii 1 din acest sezon, a fost actorul principal al unei campanii motivationale realizate de Nike.

Celebrul brand sportiv este renumit pentru realizarea unor astfel de materiale motivationale la nivel international, iar pentru asta sunt selectate cele mai mari staruri din sportul mondial.

Dennis Man a fost incantator si, pe langa jocul foarte bun din teren, atacantul FCSB-ului a dat dovada si de atitudinea necesara pentru a face pasul intr-un campionat puternic din Europa:

"Talentul este un dar. In plus, mai e nevoie si de multa munca. Cand aveam 12 ani, am dat probe pentru Manchester City. Parea un vis devenit realitate, dar visul a durat putin. Nu am reusit sa fiu selectat. A fost o lovitura grea, una care te punea la pamant. Dar am reusit sa ma ridic, am muncit mult in fiecare zi si a meritat tot efortul. Cu ajutorul clubului, antrenorilor si al colegilor de echipa, pot spune ca am ajuns un jucator de fotbal profesionist. Inscriam, pasam, castigam, cand a aparut o noua lovitura. In doar cateva luni, lumea s-a schimbat. Dar mingea nu se poate opri din miscare si nici noi. Stiu ca ne vom ridica cu mai multa forta ca oricand, ne vom intoarce la sport, vom fi pregatiti si vom sarbatori cu multimea din nou pentru ca nimic nu ne poate opri!", a fost mesajul motivational al lui Dennis Man.