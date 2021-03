EXCLUSIV | "Este o grupa accesibila! Nu trebuie sa ne fie frica de Germania!" Prunea mizeaza pe Man si Mihaila la nationala: "Ei sunt viitorul!"

Mirel Radoi a stabilit lotul pe care se va baza la meciurle cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Fostul international Florin Prunea a analizat la PRO X lotul convocat de selectioner si sansele echipei nationale de calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

Prunea a semnalat ca nationala are probleme pe postul de portar dupa retragerea lui Tatarusanu, dar a spus ca prima reprezentativa are sanse foarte mari sa obtina rezultate bune in primele meciuri, chiar si impotriva Germaniei.

"E o problema foarte mare retragerea lui Tatarusanu. E clar ca s-a intamplat ceva. Vorbim despre capitanul echipei nationale, vorbim despre cel mai bun jucator al echipei nationale din ultimii ani. Mi s-a parut asa putin fara mult tam-tam asa pozitiv, in sensul in care Tatarusanu merita sa i se faca un meci de retragere, sa i se dea un buchet de flori si sa i se multumeasca pentru intreaga cariera la echipa nationala.

Este clar ca avem probleme. Cred ca Lazar este portarul care apara. Cred ca daca nu era accidentarea lui Balgradean el era convocat si cred ca era optiunea numarul 1 pentru postul de portar. Eu am incredere in acesti 3 portari, au dovedit ca sunt portari pe care te poti baza.

Este o grupa accesibila, este una dintre cele mai accesibile grupe pe care le-am avut in ultimii ani. Putem sa facem minim 6 puncte in primele meciuri, fara nici un fel de probleme. Poate chiar sa facem un punct cu Germania. Eu am incredere in baieti si in echipa nationala. Nu trebuie sa ne fie frica de Germania. Am vazut si in preliminariile trecute ca Germania este o echipa intr-adevar puternica, dar pe de alta parte noi avem un moment bun acum. Evolutia lui Stanciu este buna, nu mai spun de copiii astia doi, de Mihaila si Man de la Parma. Ei sunt viitorul echipei nationale", a spus Florin Prunea la Ora Exacta in Sport.